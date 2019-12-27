Гончарук планирует модернизировать тысячу многоэтажек в 10 пилотных городах

Украинский Фонд энергоэффективности при поддержке международных партнеров намерен в течение пяти лет профинансировать более 16 тысяч проектов по программе поддержки энергомодернизации для объединений совладельцев многоквартирных домов.

"У нас есть два проекта…Раньше Фонд энергоэффективности был задизайнен таким образом, чтобы ожидать заявки снизу – чтобы люди собрались, приняли решение и работали по принципу "bottom-up". Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, что запускаем параллельный инструмент – "top-down", – сказал премьер в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, новый инструмент внедряется для ускорения процесса организации подачи заявок на энергомодернизацию.

Глава Минрегиона Алена Бабак уточнила, что в первоначальную модель прямой связи между ОСББ и Фондом энергоэффективности теперь введена возможность посредника в виде коммунальных предприятий с муниципальными гарантиями. По ее словам, с сентября-2019 всего 18 ОСББ обратились за кредитами в Фонд, что ставит под угрозу планы направить на эти цели в 2020 году 6,8 млрд грн. Поэтому было принято решение о введении посредников для ускорения расходования средств.

Министр добавила, что проекты типа "А" начальной термомодернизации оцениваются в 600-800 тыс. грн за дом, тогда как проекты типа "Б" комплексной модернизации – 6-10 млн грн.

Источник: interfax



