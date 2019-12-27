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Вчера, 12:17
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Россия настаивает на переговорах Зеленского с лидерами ОРДЛО

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский сможет добиться мира только за столом переговоров с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" и пообещал Киеву оказать в этом содействие.

"За пять месяцев на посту главы государства Зеленский сделал то, что его предшественник Петр Порошенко «годами упорно отказывался выполнять». Но достичь мира можно только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском", — заявил Лавров.

Российский министр считает, что "надежда на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе остается", но подчеркнул, что добиться этого будет непросто.

"Уже удалось развести силы в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, письменно зафиксировать "формулу Штайнмайера", но реализовать остальные пункты минского Комплекса мер будет непросто. Поэтому Москва готова содействовать переговорам Киева, Донецка и Луганска. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", — добавил Лавров.

Напомним, ранее Лавров обещал Зеленскому, что Москва воздействует на боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Министр уверил, что Россия будет побуждать их активно и конструктивно подходить к выполнению решений, принятых на нормандском саммите по Донбассу.

Ранее Путин выдвинул Зеленскому требование по Донбассу. В частности, на нормандском саммите глава Кремля предлагал украинскому лидеру согласиться на полное разведение на Донбассе.

Источник: novyny.online



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