Что нас ждет в 2020 году - рассказал Алексей Гончарук

Гончарук отчитался о важных решениях Кабмина на 2020 год: Кабинет министров Украины принял ряд важных решений для жителей страны. Премьер рассказал подробности о тех мерах, который частично коснутся детей, медицины, университетов, борьбы с рейдерством и сообщения с оккупированным Крымом.

Повысили социальную помощь с 2020 года: для детей-сирот - с 2 до 2,5 прожиточных минимумов (это дополнительно более 1000 грн/месяц на одного ребенка); для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях - с 2 до 3,5 прожиточных минимумов (это дополнительно более 3000 грн/месяц на одну такую ​​ребенка). Кроме этого, денежное обеспечение родителям воспитателям и приемным родителям повысится на 30% на каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка.



Сделали еще один шаг для успешного старта программы медицинских гарантий по 1 апреля 2020. Утвердили порядок использования средств НСЗУ. Это значит, что с 2020 года Национальная служба здоровья Украины получит возможность осуществлять оплату медицинских услуг на всех уровнях: экстренной, первичной, специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, реабилитации, паллиативной помощи и программы "Доступные лекарства".



Упрощаем пересечение границы Херсонщины с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии: паспорта Украины или паспорта гражданина Украины; информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.



Поменяли подходы к финансированию университетов. С января заработает формульный подход - 80% бюджета вуза получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и т.п. Это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение университетов.



Установили 24 часа для реагирования на рейдерство. Одобрили порядок рассмотрения жалоб граждан и бизнеса, которые позволят сократить до 24 часов реагирования на рейдерство в сфере имущественных прав. Упрощается процедура рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшаются сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.



Запустили пилотный проект без бумажных квитанций: https://check.gov.ua - об оплате админуслуг. Вместо бумажной квитанции украинцы смогут воспользоваться сервисом. Как это работает? Вы предоставляете код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги. Ревизор платежа проверяет его по этому коду на сайте.





Как итог: Гончарук считает, что Кабмин в єтом году работал продуктивно.







