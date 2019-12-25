Онлайн-мошенничество и детское порно: киберпреступность в Украине растет

По данным Национальной полиции Украины с января по ноябрь 2019 года в Украине совершено более 4 тысяч киберпреступлений. Об этом во время слушаний комитета цифровой трансформации на тему Национальной кибербезопасности и киберзащиты Украины сообщил начальник департамента киберполиции Нацполиции Украины Александр Гринчак.

"По данным Нацполиции прослеживается четкая тенденция увеличения количества киберпреступлений. В 2015 году совершено 2900 преступлений. За 11 месяцев 2019 года совершено уже 4100 преступлений. Как показывает практика, ни государственный, ни частный сектор не имеют 100% защиты от противоправных посягательств в киберпространстве", - отметил Гринчак.

В Украине киберполиция сталкивается с такими преступлениями как онлайн-мошенничество, похищение средств с банковских карточек, распространение детского порно и тому подобное.

"Остановлюсь коротко на тех видах преступлений, с которыми сталкивается киберполиция: онлайн-мошенничество, похищение средств с банковских карточек, с банковских счетов при использовании клиентбанкив, изготовление и распространение детской порнографии, вмешательство в электронные вычислительные машины, доступ к персональным данным", - сказал Гринчак.

По его словам, борьба с киберпреступностью должна происходить путем налаживания сотрудничества с частным государственным сектором.

Ранее УНН сообщал, что киберполиция задержала злоумышленников, которые в течение нескольких дней сообщили о "минировании" почти двух десятков учебных заведений в Хмельницкой области и в Днепре.







