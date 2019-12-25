Украина направила РФ ноту протеста против движения поездов по Крымскому мосту

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого "Крымского моста" через Керченский пролив. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД.

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - отметили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что действия РФ относительно так называемого "Крымского моста" грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передано соответствующую ноту протеста", - отметили в министерстве.

Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала в среду уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост" (часть 1 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)

"В ходе досудебного расследования также будет предоставлена правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - отмечается в сообщении.



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Так же на открытие железнодорожного движения через “Крымский мост” отреагировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины. Об этом написал в Facebook представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

“Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через „Крымский мост“: должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины”, — написал Николенко.

Дипломат напомнил, что “резолюции Генеральной Ассамблеи непосредственно осуждают строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров”.



Напомним, президент России Владимир Путин 23 декабря принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по незаконно построенному "Крымскому мосту".







