По обмену домой должны вернуться попавшие в плен под Иловайском

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что на данный момент «дошлифовывают» списки лиц на обмен.

По ее словам, обмен удерживаемыми лицами состоится одновременно и до конца года.

«Сегодня по результатам заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года… Мы сможем забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех наших ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, после Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет даже не имели возможности пообщаться со своими семьями», — заявила Лутковская.

Напомним, 23 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала условия обмена пленными, который состоится до конца года.

Источник: НВ







