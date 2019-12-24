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Политика / Криминал
Вчера, 23:00
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Суд не рассматривал вопрос обмена "беркутовцев" судимых за Майдан

Святошинский районный суд Киева не рассматривал вопрос освобождения бывших сотрудников силового спецподразделения "Беркут", которые сейчас проходят в качестве подсудимых в деле об убийствах на Евромайдане в 2014 году.

Отметим, вчера некоторые СМИ сообщали, что к обмену по формуле "всех на всех" до Нового года готовят, в том числе Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Все трое фигурантов сейчас находятся в следственном изоляторе как экс-"беркутовцы" и информация об их освобождении оказалась несоответствующей действительности.

В частности, на заседании во вторник, 24 декабря, суд не рассматривал заявления от сторон об изменении меры пресечения подсудимым. Суд зачитал результаты баллистической экспертизы и объявил перерыв в рассмотрении дела до 14 января 2020 года.

Источник: РБК



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