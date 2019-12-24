Дефицит украинского бюджета в 190 раз больше, чем в конце прошлого года

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 млрд грн, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 млн грн.

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 млрд грн против 22,002 млрд грн профицита годом ранее.

Как сообщалось ранее, госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 млрд грн и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга.

Источник: treasury.gov.ua







