Курс валют

Новости

Все новости
Главные новости
Вчера, 19:51
76
Версия для печати

Дефицит украинского бюджета в 190 раз больше, чем в конце прошлого года

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 млрд грн, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 млн грн.

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 млрд грн против 22,002 млрд грн профицита годом ранее.

Как сообщалось ранее, госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 млрд грн и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга.

Источник: treasury.gov.ua



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Греции найдены две роскошные гробницы возрастом в 3,5 тысячи лет. Фото
Музей, в котором оживают экспонаты, открылся в Эмиратах
В список культурного наследия человечества внесли туркменские ковры. Фото
На 3D-принтере создали первую в мире деревню для бедных. Фото
Озеро Свитязь совсем обмелело, и его нужно немедленно спасать
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт