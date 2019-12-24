В Греции найдены две роскошные гробницы возрастом в 3,5 тысячи лет. Фото

В греческом городе Пилос были обнаружены две элитные гробницы бронзового века, в которых нашли множество золота и украшений. Исследователи уверены, что это очень важное открытие для понимания древнегреческой культуры.

По словам археологов Джека Дэвиса и Шэрон Стокер из Университета Цинциннати, найденные гробницы — сооружения в форме улья, также называемые толосы, которые были спрятаны под землей, — роскошны, даже несмотря на прошлые грабежи. Команда нашла тысячи фрагментов сусального золота, которым были покрыты стены, а также множество бус и других украшений.

Гробницы — Tholos VI и Tholos VII, 12 и 8,5 метров соответственно — найти было сложно: оба купола давно рухнули, а обломки скрыла растительность. Но если бы не разрушенные купола, гробницы, возможно, не сохранили бы свои секреты. Раскопки будут продолжаться еще не менее двух лет.

Даже оставшиеся после грабежей сокровища, которые датируются микенским периодом между 1600 и 1100 годами до н.э., восхищают. Среди находок — камни, которые, очевидно, привезены издалека — красный сердолик, балтийский янтарь и египетский аметист. Это говорит о том, что древний город-порт Пилос имел обширные торговые связи с Египтом, Ближним Востоком и даже Прибалтикой, что ранее не было известно.

Кроме того, было найдено много золотых украшений. В частности, на золотом кольце, найденном при раскопках, изображены два быка, окруженные пучками злаков, идентифицированных палеоботаниками как ячмень. Это самое раннее известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции.

«Насколько нам известно, это единственное изображение зерна в искусстве Крита или минойской цивилизации», — подчеркнул участник раскопок Джек Дэвис.

Также была найдена сердоликовая печать с фигурами двух мифических существ, похожих на львов с вазами или ритуальными курильницами в лапах и 16-конечной звездой над ними. Другая замечательная находка — золотой кулон с изображением египетской богини Хатор. Это богиня неба, любви, женственности и красоты, которую греки отождествляли с Афродитой.

Что еще более необычно, так это 16-лучевая звезда - символ достаточно распространенй в Греции, но почти не встречается в могилах.

"Это редкость, - сказал Стокер. - В микенской иконографии не так много 16-лучевых звезд. Тот факт, что у нас есть два объекта с 16 лучами в двух различных средах (агат и золото), заслуживает внимания".

Остается загадкой, кому именно принадлежали роскошные гробницы, однако очевидно, что эти люди, обладали очень высоким положением. На это указывает не только огромное количество золота, но и импортные артефакты. Кроме того, гробницы расположены в живописном месте с видом на Средиземное море.

Богатство могил предусматривает, что Пилос, труднодоступный по суше через гористую местность, вероятно, был важным и процветающим портом на торговых путях бронзового века.

Могилы были найдены рядом с другой важной могилой - Воином Гриффинов, выявленным в 2015 году, и полными артефактов, включая ювелирные украшения, бусы, оружие и резьбу.

Источник: sciencealert







