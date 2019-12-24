Михаил Бродский: Господин президент, тигру не докладывают мясо!

Вынужден повторно обратиться к вам. Дело не в том, что сильно соскучился, просто ситуация в стране критична, а выверенные, ударные действия ваших коллег оказывают столь непоправимый урон экономике, что не могу бездействовать.

Я повторно прошу наложить вето на закон 1233, которым де-факто упраздняются штрафы за нарушение Трудового кодекса. Фактически, принятый - с подачи Даниила Гетманцева - вашими "Слугами" законопроект поощряет теневую занятость, неуплату налогов в бюджет, а также лишает миллионы украинцев права на своевременную и достойную пенсию, что противоречит вашим обещаниям.

Владимир Александрович, я искренне надеюсь, что вам уже положили на стол прогнозные данные по наполнению государственного бюджета: за 2019-й год планируется рекордная по меркам последних лет недоимка – более 70 млрд грн. Вы должны были задаться вопросам: почему к власти пришли будто бы честные люди, в схемах не участвуют, а в бюджет поступает значительно меньше денег.

Я объясню: во-первых, схематоз остался, но еще больший урон оказывает некомпетентность правительства и монобольшинства, а также нежелание делать – в пользу людей - непопулярные шаги.

Это они продлевают льготы "евробляхерам".

Это они снизили ренту на нефть и газ.

Это они создают возможность не платить налоги. Ведь декриминализация налоговых преступлений, отмена штрафов за теневую занятость ведут к одному – увеличению недоимки.

Это они занимаются построением финансовой пирамиды в виде ОВГЗ, как ученики Мавроди.

Вы тут еще вспомните о ревальвации гривни, которая ведет к стагнации бизнеса, и пазлики у вас сложатся: вы первый из этой команды должны понять, что означенные действия в общем итоге являются не либерализмом, а либерастией, уж простите за этот неологизм.

А чего другого ждать, к примеру, от того же Даниила Гетманцева, одного из акционеров мутноватого лотерейного бизнеса (МСЛ), занимавшегося, по его собственному признанию, так называемой оптимизацией, а по существу – уходом от уплаты налогов. Получилось, как в сказке про щуку, которую решили утопить в речке: оптимизатор стал во главе налогового комитета. Но многие бюджетники, пенсионеры могли даже не слышать этой фамилии, а вашу они уж-то точно знают, и именно от вас зависит, каким словом будут поминать её. Поэтому прошу не подписывать ни одного популистского закона, а уж тем более 1233. Это ведь только в телебизнесе увеличение рейтинга ведет к росту доходов, а в госуправлении рейтинг и наполнение госказны часто не связаны.

Не буду повторяться про шанс для страны и ваши личные перспективы, все это писал в предыдущем письме. Буду краток: завязывайте с "либерастией". Спасибо.

Источник: obozrevatel







