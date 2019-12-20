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Общество / Природа
Вчера, 18:00
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Глобальное потепление: ледник Гренландии превращается в мощную реку

Исследователи Университета Хоккайдо обнаружили в Гренландии большую подземную сеть, по которой, вероятно, протекает река от ледников в центре острова к морю, информирует Ukr.Media.

Гляциологи выдвинули версию о наличии подземной реки, изучив снимки, полученные в результате аерокартографии Гренландии. На них видно скалистую подледную долину острова, однако зона действия радиолокаторов раньше не была достаточно совершенной. Из за этого на картах присутствовали пробелы.

С помощью компьютерного моделирования исследователи изучили долину, изменяя параметры глубины. Они рассчитали, как вода может таять на поверхности ледника и просачиваться к его основанию: для этого под ледником должна находиться река длиной до 1600 километров. Исток реки находится в центре острова. Она пролегает на глубине 100-300 метров под ледником и впадает в море на северном побережье под фьордом Петтермана. Поскольку вода в ней в течение сотен километров находится в полной темноте, исследователи назвали реку The Dark River - «Темная река».

В период с 1992 по 2018 ледники Гренландии потеряли 3,8 триллиона тонн льда. Скорость таяния ледников с начала 90-х годов прошлого века увеличилась в семь раз.



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