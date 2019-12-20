Боевики вместо отвода войск усиливают передовые позиции - разведка

Боевики на Донбассе усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Боевики усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования открытия ответного огня", - сказал Гуцуляк.

Также, по данным разведки, проводятся тренировки артиллерийских подразделений оккупантов с отработкой скрытого выдвижения на подготовленные огневые позиции, управления огнем и нанесения огневого поражения подразделениям Объединенных сил.

"При этом, противник продолжает нарушать Минские договоренности по отводу 122-мм артиллерийских систем", - отметил Гуцуляк.

Напомним, по данным разведки, с начала декабря на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей завезли три тонны горюче-смазочных материалов, а на прошлой неделе переместили колонну бронетехники и артиллерийского вооружения.







