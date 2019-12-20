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Вчера, 12:17
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Дело Шеремета: люди не уходят из суда, прокуроры на заседание не пришли

Прокуроры не явились на рассмотрение апелляции подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Обе апелляции должны были рассматриваться сегодня, 20 декабря, в Киевском Апелляционном суде, однако ввиду отсутствия стороны обвинения, суды перенесены: Антоненко на 23 декабря, Кузьменко - на 24 декабря.

В данный момент из суда никто не уходит. Поддержать подозреваемых пришли ветераны в военной форме, артисты. В группе поддержки находятся певцы Арсен Мирзоян и Александр Положинский.

Адвокаты утверждают, что нарушено право подозреваемых на апелляцию. Юлия Кузьменко отказывается выходить из зала, требуя рассмотрения апелляции.

Для того, чтобы вывести подозреваемых из зала суда, необходимо, чтобы присутствующие покинули помещение. Но никто не уходит.

В зале и возле суда замечены журналисты как минимум десяти изданий.

InfoKava

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