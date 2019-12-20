Что происходит с бюджетом: Кабмин остановил финансирование и отвечает в Раде

Из-за проблем с Госбюджетом на текущий год запланированные проекты поставили в очередь на получение финансирование. В результате по всей стране остановлены сотни строек. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Ну что, приехали? Фактически с сегодняшнего дня, впервые за последние годы, в стране введена "КАРТОТЕКА". Кто знает, тот поймёт. В двух словах, это происходит тогда, когда госбюджет съезжает в "красное" и не в состоянии выполнять одновременно все обязательства. Тогда всех ставят в очередь. Местное самоуправления пока нижеопубликованный документ коснётся лишь в части ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку. - Ред.), но что будет дальше", - рассказал мэр Днепра.

"Хотя и так не сладко. Соцэконом на территории эти мальчики на самокатах уже грохнули, ДФРР - становитесь в очередь за деньгами. По всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счёт. Доброе утро. Слов нет. Остались одни выражения. Но для отечественных медиа это не информповод, что зазвонили первые звонки всеобъемлющего п@здеца, их больше интересует далекий Трамп", - резюмировал Филатов.

Бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский тоже высказался на своей странице в Facebook:

"Премьер-министр, срочно уйдите в отставку – спасите экономику! Господин Гончарук. Это вам не на самокате кататься.

Я, Михаил Бродский, депутат III созыва, экс-глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, бывший руководитель Госкомпредпринимательства, призываю вас добровольно уйти в отставку.

Последней каплей стало объявление вами внутреннего дефолта – вы запретили часть бюджетных расходов до конца года.

Во-первых, эти ваши действия подпадают под ст. 190 УК и являются нарушением Бюджетного кодекса. Во-вторых, фактический внутренний дефолт оказался прямым результатом вашей четырехмесячной политики: за этот период недоимка госбюджета достигла рекордных показателей, что является следствием политики "ничего не изменять". Громко объявленные правительством реформы, например, так называемая диджитализация – не что иное, как хайп, бутафория изменений и коррупция.

За этими декорациями можно увидеть продолжение губительной политики на увеличение сверхдорогих заимствований: вы так увлеклись построением пирамиды ОВГЗ, что обвалили курс на 15–20%. Вы всячески поддержали теневую часть экономики, много сделав для того, чтобы предприниматели уменьшили количество уплачиваемых налогов и снизили количество оформленных на работу сотрудников.

С вами пришли "прозорые" менеджеры на таможню, и служба недовыполнила план на рекордные несколько миллиардов гривен.

Из-за ревальвации гривны много предпринимателей готовы объявить о банкротстве, идут массовые сокращения. Вам, скорее всего, неизвестно, но честный, легальный, бизнес часто работает с рентабельностью процентов в 10, поэтому 15-процентная дефляция вывела их в зону убыточности. Поговорите, например, с аграриями, насколько для них обесценился экспорт и подорожал импорт.

Бизнес выживает, а ваши коллеги, зодчие всего этого бардака, рисуют себе зарплаты в 300–500 тыс. грн. Вы считаете, что это нормально? Я вот тоже считаю ненормальным, что "лифтеры" и "кухарки" пришли к власти и гробят страну, ее экономику и наше будущее. Скажу больше: я многое видел, но никогда не думал, что "кухарка" может стать первым министром страны.

Господин Гончарук! У вас же намного больше данных о ситуации в экономике, вы должны понимать, насколько гибельно сказывается каждый день пребывания при власти возглавляемого вами Кабинета [Министров].

Поэтому прошу: немедленно уходите. Добровольно… По-европейски!

P. S. Также прошу депутатов отвлечься от дерибана земли и обратить внимание на ситуацию в экономике.

P. P. S. В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве. Не могу уже терпеть."



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Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", - сказал он во время открытия Офиса противодействия рейдерству.

Что касается причин невыполнения доходной части госбюджета, то премьер назвал укрепление гривни, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год.

Однако, Гончарук заверяет, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов государственного бюджета, в том числе пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.

Об этом Гончарук написал на своей странице в социальной сети Facebook и разместил свое видео-заявление.

"Люди находятся в безопасности, а ситуация под полным контролем правительства", - заверил премьер.

Он назвал ложной информацию в СМИ о недостатке средств в госбюджете на соцвыплаты и пояснил, что традиционно на конец года на счетах госорганов накапливаются неиспользованные за 11 месяцев средства, которые те в спешке пытаются израсходовать в декабре.

По словам премьера, правительство хочет покончить с этой практикой, которая является результатом неэффективной работы государственной машины в течение десятилетий, и поэтому в конце финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все планируемые выплаты госорганов, что позволит проконтролировать эффективность расходов.

Он заверил, что его команда работает над тем, чтобы такая ситуация с приостановлением выплат не повторялась больше никогда.







