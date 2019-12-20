Открытые угрозы Путина отобрать часть Украины: Зеленский молчит

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину, заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории и теперь РФ с этим разбирается.

"Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза.

Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек.

Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую форму. И что получилось? Вот мы только что с коллегой из Украины говорили о наших отношениях.

Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория.

Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся".

Отвечая на вопрос украинского журналиста, когда он примет решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке, Путин сказал:

"Там нет иностранных войск. Да-а-а. Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных.

Мне все время задают вопрос: "Откуда у них танки, тяжелая артиллерия?"

Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты и боевые действия с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная".

Детали: Путин также в который раз рассказал, что на Донбассе воюют местные жители. Но признал, что там есть "наемники: и французы, и немцы, которые воюют на одной стороне, и на другой, но они не составляют основу этих вооруженных формирований".

Он также добавил, что "вскроет подноготную" первой встречи в Минске и рассказал, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы сам признал власти так называемых "ЛНР" и "ДНР", когда требовал, чтобы под минскими соглашениями стояли подписи боевиков.

Кроме того, Путин снова рассказал, что на Донбассе прошли "выборы", а в минских соглашениях было прописано, "что "Л/ДНР" могут претендовать на язык, местную милицию и т.д".

Президент России в который раз повторил тезис, что главная проблема заключается в "отсутствии диалога с людьми" и что "силовым способом" проблему Донбасса не решить.

Он также повторил фразу беглого президента Виктора Януковича "Донбасс порожняк не гонит", отметив, что "она конечно хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть", мол, на Донбассе "гордые люди живут, поэтому вряд ли удас

Источник: pravda.com.ua







