Самые важные события 19 декабря: газ, стрельба, избирательный кодекс, финансы, ёлка

Итоги 19.12: в Берлине прошли трехсторонние переговоры по газу; у здания ФСБ в Москве произошла стрельба; Верховня Рада приняла новый Избирательный кодекс, ПриватБанк подал иск на 600 млн долларов против Коломойского; в Украине почти дефолт; новогодняя ёлка уже сияет.

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ПриватБанк обратился в Окружной суд Тель-Авива в Израиле с иском против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов. Также ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав дополненное исковое заявление, и продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долларов в Высоком Суде Англии и Уэльса.



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Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.В частности, документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии. Принять участие в распределении депутатских мандатов получат партии, которые преодолеют барьер в 5%.



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На Софийской площади Киева зажгли главную елку страны. Высота главной елки страны составляет более 20 метров, а на ее сооружение использовали 400 сосен. Елку украсили 800 новогодними игрушками и более трех километров разноцветных гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками.



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Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом в США. Вместо Ельченко представителем Украины при ООН назначен заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.



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В ходе берлинских переговоров между Украиной, Россией и ЕС был выработан конечный протокол, который приближает стороны к финальному договору по газовому транзиту. В ближайшее время проект соглашения будет доработан.



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В бюджете закончились деньги, Минфин финансирует только защищенные статьи и начинает в ручном режиме регулировать расходы. Это сообщение наделало переполоху: сторонники бывшего президента вылили тонны злорадства в Фейсбуке. “Доработались, криворукие! При Порошенко такого не было”. Гончарук объяснил, что вина правительства в том, что бюджет отстает от плана по доходам более чем на 50 млрд грн не сильно большая. Это к Нацбанку и крепкой гривне.





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В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Официально подтверждена гибель одного сотрудника ФСБ, Минздрав РФ говорит о пяти пострадавших.

Какой-то отчаянно смелый человек атаковал здание приемной ФСБ в центре Москвы с охотничьим карабином "Сайга", сообщили российские СМИ.

Нападавший уничтожил одного и ранил троих российских фсбшников, мирные люди не пострадали. Также нападавший, судя по видео, специально стрелял по стене и окнам здания ФСБ.

Нападение произошло в момент выступления Путина на концерте в Кремле по случаю Дня работников органов безопасности РФ, отмечаемого сегодня 19 декабря. Путину во многом сорван весь пиар-эффект и от масштабной пресс-конференции для масс-медиа.

Нападавший убит.

Источник: korrespondent







