Отец Зеленского назвал украинцев тупой биомассой

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр резко высказался об украинцах, которые негативно оценивают старания его сына на посту главы государства и заявляют о разочаровании в нем.

В частности, он в скандальном интервью изданию "Страна" назвал земляков "тупой биомассой".

"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?" – возмутился Александр Семенович.

По его словам, любой человек, если он "голодный", всегда и во всем будет обвинять президента. Однако он, что бы кто ни говорил, поддерживает политику Зеленского и его команды.

"Страну довели до бешенства. Что-то делается… А вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей. 200 тысяч га. Не надо говорить! Вот тупость какая…" – разозлился Зеленский-старший.

Ко всему прочему, отец президента считает, что украинцы, протестующие против действий главы государства и правительства, должны показывать свое недовольство не под Радой, а в зоне ООС на Донбассе.

Также он заявил, что Зеленский пошел в политику для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, и не держится за должность – готов покинуть ее в любой момент.

Кроме того, мужчина заступился за нардепа от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова, которого поймали на возможном "решалове" с полицией. По убеждению отца Зеленского, тот просто наводит порядок в Кривом Роге.

А еще Александр Зеленский признался, что бизнесмен Игорь Коломойский должен денег студии "Квартал 95".

Источник: obozrevatel







