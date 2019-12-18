В Ирландии школьникам заменили домашнее задание на добрые дела

В ирландской школе уже третий год проводят социальный эксперимент в маленьком городе Клонакильт, пишет Upworthy. В учебном заведении детей вместо домашней работы привлекают делать добрые дела.

В прошлом учебном году был месяц, посвященный благодарности: ученики вели журнал благодарности, записывая туда все, за что они хотят сказать «спасибо».

В этом году тема месяца - добрые поступки.

Ученики также ведут дневник доброты и записывают туда все свои добрые дела.

Но школьники не только помогают друзьям и родственникам. Они также работают над благотворительным коллективным проектом.



В официальной группе школы на Facebook опубликовали расписание добрых дел:



в понедельник детям надо пообщаться с пожилым человеком;

во вторник - помочь родителям по дому;

в среду - сделать что-то хорошее для случайного лица, поддержать его словом или добрым делом;

в четверг - позаботиться о себе и сделать что-то приятное и полезное для себя: порисовать, почитать, послушать любимую музыку или пообщаться с другом.



«Мы хотим, чтобы наши ученики прониклись настоящим духом Рождества, духом щедрости и доброты», - написала администрация школы в своем посте на Facebbok.

Кроме «дневника доброты» будет также и инициатива «ковш доброты».

Это означает, что дети будут подсматривать за хорошими делами своих одноклассников.

Учителя надеются, что это поможет детям поднять самооценку.

Напомним, во львовской школе занялись здоровьем детей. Теперь раз в неделю с ними занимаются профилактикой болезней позвоночника вместо физкультуры. Школьники, опрошенные журналистами, в восторге от такого нововведения.

Источник: aspekty







