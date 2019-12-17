Коляда в ООН: больше 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне

Более 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне, где актуальны противоминные учения. Об этом во время своего доклада на пленарном заседании семьдесят четвёртой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

(Далі на мові оригіналу)



"Останні декілька днів дуже ретельно готувалася до цього виступу на Генасамблеї ООН. Вивіряли кожне слово, кожну кому, кожне фото.

У мене немає ілюзій, що один виступ може змінити хід історії. Але для нас - це привід ще раз зафіксувати наші ключові тези.

Не знаю, наскільки вдалося, але зал, принаймні, застиг в несподіваній для такого випадку тиші.

Далі, власне текст.

Україна – потужна європейська держава, з розвиненою економікою та досить високими соціальними стандартами. Майже 70 років наша країна не знала жахіть війни.

Селище Піски – респектабельний населений пункт поблизу Донецьку, з розвиненою транспортною, освітньою та медичної інфраструктурою. Сьогодні в цьому селі живе 6 родин, які не мають сил і фінансової спроможності виїхати з-під щоденного вогню. Ось так воно виглядає сьогодні.

Щоденно 10 дітей із окупованого села Старомар’ївка добираються до школи в контрольованому українською владою селі Гранітному. 4 кілометри по замінованій стежці та напівзруйнованій кладці. Це відбувається настільки регулярно, що Гугл-карти проклав відповідний маршрут.

2075 днів у моїй країні триває збройна агресія Російської Федерації. За час війни за даними ООН загинуло більше 13 тисяч громадян України, з них 3345 мирних мешканців, 172 – діти. Серед загиблих також 298 іноземних громадян, пасажирів рейсу МН-17 «Малайзійських авіаліній», збитого ракетою російської ЗРК Бук М1

Більше 100 тисяч українських дітей живуть у прифронтовій зоні, де актуальними є протимінні навчання. З 2014 року від мін загинуло 7 дітей, травмовано 29.

1,4 мільйони громадян вимушено залишили свої домівки, більше 5 млн. громадян (13% населення країни) живуть на тимчасово окупованих територіях, в яких порушуються права та свободи людини.

В результаті окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, Україна втратила більше 7% території. Це більше, ніж територія таких країн як Швейцарія, Нідерланди, Естонія.

На території окупованого Криму відбуваються арешти мирного населення, переслідування за політичними, етнічними та релігійними ознаками. Закриваються українські школи, знищується українська і кримсько-татарська ідентичність. Окупаційною владою та науковими інституціями РФ знищується культурна спадщина України. Рівно місяць назад, 14 листопада 2019 року Арбітражний суд Калуги прийняв остаточне рішення про висилення Кримської єпархії ПЦУ з будівлі Кафедрального собору Рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі. Одночасно з цим, було також прийнято рішення про знесення каплиці ПЦУ у Євпаторії!

Більше 100 громадян України в Криму ув’язнені за відверто політичними мотивами. Протягом тільки 2014 року більше 500 тисяч громадян Росії було переселено до Криму. Відбувається жорстка мілітаризація Криму.

Ми намагаємося об’єднати нашу країну. Головна мета – реінтеграція ментальна. А вже потім – відновлення територій. В центрі уваги – людина, з її проблемами та потребами.

Ми вдячні всім, то у важкий для нашої країни час, допомагає нам. По обидва боки лінії розмежування працює 50 гуманітарних міжнародних агентств. За 5 років війни нашими партнерами було закумульовано та надано допомогу на суму в 540 млн. дол. Бенефіціарами такої допомоги є більше 3,5 мільйонів громадян України, що постраждали внаслідок війни.

Завдяки нашій співпраці з міжнародними партнерами, нам вдається вирішувати найбільш актуальні базові потреби цих людей. І сьогодні прийшов час для поступового, але рішучого переходу від принципів ургентного гуманітарного реагування до ефективних програм розвитку.

Що стосується держави, то наші завдання такі.

Перше, максимально спростити доступ громадян ТОТ до основних державних послуг – адміністративних, освітніх, медичних. За останній час ми суттєво спростили процедуру перетину лінії розмежування, вирішивши цілу низку актуальних життєвих потреб наших громадян, що змушені жити на окупованих територіях.

Друге, ми формуємо нову ефективну програму інвестиційного розвитку регіону, роблячи ставку на інфраструктурних проектах, які також з часом можуть призвести до зміни економічної структури регіону.

Третє, ми активізуємо роботу в напрямку формування ефективної інформаційної політики. Оскільки саме в інформаційному середовищі розпочалася агресія. Гібридна війна – реалії сьогодення. Я би радила цей український урок винести всім нашим іноземним партнерам.

Четверте, ми максимально активізуємо моніторинговий напрямок роботи з тимчасово окупованими територіями. Особлива увага вбік Криму. Наше завдання фіксувати всі випадки порушень прав людини, інтересів держави, з метою вироблення ефективних механізмів реагування.

П’яте, ми розробляємо та вже реалізуємо комплексні програми компенсації за зруйноване житло, а також цілу низку житлових програм для переселенців.

Уряд України, спільно з парламентом прийняв низку нормативних документів, спрямованих на захист прав військовополонених, незаконно ув’язнених цивільних осіб, жертв політичних переслідувань на тимчасово окупованих територіях.

І на останок, я хочу подякувати всім, хто допомагає Україні – від потужних державних агентств до найменших гуманітарних місій. Ми цінуємо міжнародну підтримку України.

Наше спільне завдання, щоби діти України, усього світу ніколи не стикалися з реаліями війни, не вчили види мін, а веселилися та насолоджувалися життям.



