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Вчера, 23:00
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Пластиковый мусор в океан попадает в основном из 10 крупнейших рек

Ученые выяснили, что 90% всего пластикового мусора попадает в Мировой океан из десяти рек, среди которых 8 - протекают в Азии. Об этом ООН сообщает на своей странице в Facebook.

"Ученые обнаружили, что 90% всего пластикового мусора в Мировой океан приносят воды всего 10 рек: восемь из них находятся в Азии (Янцзы, Инд, Хуанхэ, Амур, Меконг, Ганг, Перл, Хай-Хэ), две (Нигер и Нил) - в Африке", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по оценкам, ежегодно в Мировой океан попадают 8 млн тонн пластиковых отходов.



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