Названы самые богатые, успешные и могущественные страны Европы и мира

Статистическая служба Европейского союза обнародовала данные о фактическом индивидуальное потребление в 2018 году (Actual Individual Consumption, AIC), которое является показателем материального благосостояния домохозяйств.

Данные основаны на паритете покупательной способности, а также на последних показателях ВВП стран Евросоюза.

По данным статистического ведомства ЕС, в 2018 году показатель AIC на душу населения колебался от 56% в Болгарии до 134% в Люксембурге.

В десяти государствах-членах AIC на душу населения был выше среднего показателя по ЕС. Самый высокий уровень в ЕС был в Люксембурге, на 34% выше среднего по ЕС, опережая Германию (на 20% выше). За ними следовали Австрия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Швеция и Франция с уровнями от 7 до 17% выше среднего по ЕС.

В четырех государствах-членах AIC на душу населения был на 30% ниже среднего показателя по ЕС. Латвия, Хорватия и Венгрия находились на 30-40% ниже, в то время как в Болгарии уровень AIC на душу населения превышал 40% ниже среднего по ЕС.

За последние три года показатель AIC на душу населения относительно среднего по ЕС оставался относительно стабильным в большинстве государствах-членах. Однако явный рост был зарегистрирован в Румынии (71% от среднего по ЕС в 2018 году по сравнению с 65% в 2016 году), Словакии (73% против 68%) и Литве (89% против 85%).

Заметное снижение было зафиксировано в Швеции (108% в 2018 году против 112% в 2016 году) и Франции (107% против 110%).



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Также опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.

Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах.

В результате первую строчку заняли США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет – самым большим.

Второе место эксперты отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украина заняла в этом рейтинге 39-е место и оказалась выше Финляндии, Греции, Омана, Казахстана, Польши, а также ряда других стран, среди которых Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия.

А вот позиции выше Украины заняли Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южная Африка, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран. По мнению U.S. News, меньше всего на мир в 2019 году влияли Словакия, Словения, а также страны Прибалтики.

Источник: korrespondent







