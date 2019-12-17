Перепись населения по-ЗЕленски: в смартфоне, но придётся и по настоящему

В Украине готовятся к переписи населения. По словам топ-чиновников из Кабинета министров, она пройдет в электронном виде и поможет сэкономить несколько миллиардов. Некоторые социологи же называют это профанацией и пустой тратой денег.

Главное:

- в 2020 году в стране пройдет масштабная перепись населения. Ее не было уже 20 лет;

- правительство обещает сделать ее в 7 раз дешевле, организовав исследование по SIM-картам и данным из Пенсионного фонда;

- социологи уверены, что это все профанация и непрофессионализм. Ведь такие масштабные статистические работы нужно проводить по классике: опрашивать украинцев лично;

- при этом в Кабмине уже организовали пробную перепись, она началась в отдельных районах Киевской области.



Посчитать пенсионеров и детей через смартфоны

Последний раз перепись населения проходила почти 20 лет назад, в 2001 году. Правда, нормативные правила и мировой опыт гласят — это нужно организовывать минимум 1 раз в 10 лет.





Зачем это нужно:

- для полноценного планирования бюджета. Чтобы примерно знать, сколько людей платят налоги, сколько пенсионеров, детей и так далее;

- для потенциальной борьбы с миграцией (в том числе и внутренним перемещением) и планированием социально-экономических программ: где нужно построить садик, школу или больницу.

В нашей стране ситуация и того сложнее — из-за аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО, как минимум несколько миллионов человек вынужденно живут не в Украине. Также до конца неизвестно, сколько людей эмигрировали из страны за границу. Речь идет как о 5 миллионах человек, так и эмиграции в 1 млн человек ежегодно. Точные цифры неизвестны.

Идею с переписью в правительстве курирует экс-топ-менеджер “ПриватБанка”, создатель “monobank”, а ныне министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. По его словам, в Госбюджет на 2020 год уже заложено 3,4 млрд гривен на эту идею. Изначально планировалось выделить 100 тысяч интервьюеров, которые должны были с планшетами обойти практически каждый дом и предложить украинцам заполнить специальные анкеты.

Но позже в Кабмине поняли, что это устаревшая и дорогая практика. Была предложена идея провести перепись в электронном формате. С подключением мощностей всех мобильных операторов, Пенсионного фонда и ЗАГСа.





В целом получилась вот такая схема:

- собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

- собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных;

- проводим "калибровкой" социологические опросы. Уточняем, сколько SIM-карт приходится в среднем на одного украинцах в разных группах;

- вставляем эти данные в математическую модель.



Дубилет утверждает, это поможет сэкономить бюджету около 2 млрд гривен. А если постараться, то и все 3. Более специализированные же исследования проведут дешевыми способами, в том числе и через фокус-группы.

Важно отметить, сторонников идеи электронной переписи в правительстве хватает. Ранее подход поддержал и вице-премьер-министр по вопросам информатизации Михаил Федоров. Он прямо говорил, что необходимую информацию можно брать прямо из различных госреестров.



Профанация, трата денег или революционное решение?

Резко раскритиковала подход Кабмина директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. "Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельские", — отметила она в недавнем интервью.

Не помогут, по ее мнению, и разного рода реестры. Ведь там банально достаточно много “мертвых душ”. "Но даже если предположить невероятное, и у нас будет вся та информация, о которой говорит Дубилет, то, повторю в 148-й раз: это будет всего лишь оценка численности населения...

Мы должны получить информацию о половозрастном составе. О семейных отношениях, потому что нам важно знать, как построена семья в Украине", — подытожила она.

По мнению социолога Евгения Головахи, проводить исследования и перепись необходимо по уже известным методологиям, чтобы все было правильно и точно.

“Нужно нормальную проводить. Лапидарную перепись через 20 лет нам делать не стоит. Нам необходима классическая статистика, ибо мы снова останемся без реальных цифр, на которых строится бюджет страны.

Оставляем лишь лазейки для разных коррупционных схем… Конечно, можно учитывать современную ситуацию, не ходить с бумагой, а с гаджетами. Но проводить только классическую”, — рассказал социолог.

Раскритиковал идею Дмитрия Дубилета и директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук. Он уверен, что заменить полноценную перепись невозможно. Это очень трудоемкий процесс, требующий точной методологии и данных.

"То, что написано в публикации Дубилета, ничего общего с переписью населения не имеет. Это может быть вспомогательным исследованием, подготовкой переписи, но это не статистическое исследование", — пояснил Дмитрук.



Проще говоря, опрошенные социологи пришли к выводу:

- проводить перепись стандартными методами придется в любом случае;

- но лучше это сделать сразу, чем тратить деньги на электронную, а затем снова нанимать десятки тысяч интервьюеров.

Действительно, предварительно опробуют механизм на жителях Оболонского района столицы и Писковской объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области.



Опрос будет проводиться в несколько этапов

* На первом (1−10 декабря) граждане смогут самостоятельно заполнить соответствующую анкету (переписной лист) на специальном портале в интернете (для этого нужно иметь электронную подпись).

* На втором этапе (14−23 декабря) можно будет ответить на вопросы переписчика, который посетит помещение, заполнив анкету (переписной лист) на планшете.

* На третьем этапе (14−23 декабря) граждане могут сами прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временному переписному персоналу.

* 24−26 декабря состоится контрольный обход отдельных домохозяйств.

Автор: Виталий Тысячный

Источник: obozrevatel







