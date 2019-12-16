Курс валют

Новости

Все новости
Общество
Вчера, 22:00
88
Версия для печати

Украинским обезьянам дали чеснок и лук, но "зажали" сало

Надвигающая на Украину эпидемия гриппа зимнего сезона 2019?2020 года, о которой предупреждают медики, угрожает острыми респираторными заболеваниями не только людям, но и многочисленному обезьяньему племени, обитающему в сафари-парке на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.

Поэтому специалисты-медики уже начали подготовку к вспышке заболевания, предписав всем работникам, контактирующим с животными, входить к ним только в марлевых повязках.

Более того: ради профилактики животных было решено начать кормить луком и чесноком.

«Эти овощи не самые привычные для обитателей экзотических стран, — лук, как известно, в джунглях не растет. Но оказалось вдруг, что зимой они очень полюбились всем без исключения приматам из Сафари-парка на Арабатке», — говорит директор зоопарка Алексей Гетта.

По его словам, десять килограмм свежего лука три десятка обезьян «уминают» за один присест — он нравится им даже больше, чем апельсины!

Как выяснилось, особенно любят похрустеть лучком самые крупные обезьяны — гамадрилы и бабуины.

«Может, они и сальцом бы не прочь закусить, но его им не дают — слишком тяжелый продукт для обезьяньего организма», — вздыхает автор статьи.

Источник: khersonline



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Музей, в котором оживают экспонаты, открылся в Эмиратах
В список культурного наследия человечества внесли туркменские ковры. Фото
На 3D-принтере создали первую в мире деревню для бедных. Фото
Озеро Свитязь совсем обмелело, и его нужно немедленно спасать
После премьеры в Одессе участников спектакля сдали в зоопарк. Фото
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт