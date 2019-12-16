На Марс уже можно высаживаться: воду нашли

Если люди не хотят умереть на Марсе от жажды, им понадобится надежный источник воды. Ученые НАСА считают, что обнаружили место, где ее запасы легкодоступны и неисчерпаемы. Таким образом, вопрос «где именно человек должен высадится на Марсе?» решен.

Согласно исследованию, опубликованному в Geophysical Research Letters, равнина в кратере Аркадия Планития, сформированная древними потоками лавы, может соответствовать всем требованиям, предъявляемым к месту высадки. Здесь есть масса льда, расположенного близко к поверхности Марса, что позволит первым людям на планете без труда добывать воду вместо того, чтобы доставлять ее с Земли.

«Сложно доставлять что-либо с Земли, — сказал ученый-планетолог НАСА и ведущий автор исследования Сильвен Пикё. — Если вам не нужно везти воду, вы экономите кучу денег, пространства и массы на своем космическом корабле, а вместо нее можете захватить научные приборы».

НАСА считает наличие льда обязательным условием при выборе места приземления. Но при этом агентству нужен участок, где космонавты не замерзнут насмерть. Например, на полюсах Марса много льда, но температура в этих регионах может опускаться до —150 °C. Кроме того, там темно на протяжении нескольких месяцев. Поэтому полярная посадка исключена.

По этой причине ученые ищут места, расположенные ближе к экватору, где значительно теплее и светлее. Предпочтение отдается северному полушарию из-за большого количества равнин, на которых проще приземлиться. Вопрос был только в воде, а точнее в наличии на равнинах льда.

Чтобы найти ледяные залежи, Пике и его команда проанализировали данные, собранные в течение более 10 лет наблюдений Марса двумя космическими аппаратами НАСА: Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Mars Odyssey Orbiter. Ученые использовали термочувствительные приборы аппаратов. «У водяного льда наблюдается уникальное тепловое поведение, — объясняет Пикё. — Он очень хорошо сохраняет тепло». Благодаря этой особенности, он согревает поверхность Марса весной и летом. Именно поэтому в Аркадии Планитии столь мягкий для Марса климат.

Используя этот метод, команда ученых смогла доказать, что на равнине Аркадии Планитии есть лед, находящийся всего в нескольких сантиметрах от поверхности, а значит космонавтам не понадобится везти на Марс не только воду, но и тяжелое оборудование для добычи льда.

Найденный лед пригодится и для научных исследований. Если это ледник, то его слои смогут многое рассказать об истории планеты.

Пикё и его коллеги продолжают изучать поверхность Марса своим методом, не исключая возможности обнаружить еще более привлекательное место для высадки первых людей на Красной планете.

Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley







