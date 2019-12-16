Суд закрыл дело Ефремова по обвинению за "диктаторские законы"

Печерский районный суд Киева закрыл дело в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова по обвинению в голосовании за “диктаторские законы” 16 января 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

В постановлении отмечается, что адвокаты просили закрыть дело из-за того что орган досудебного следствия квалифицировал действия Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное с целью получения любой неправомерной выгоды для самого себя или другого физического или юридического лица, использования должностным лицом власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия. Но, Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины”.

Этим законом определена обязательную составляющую признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины — наличие существенного вреда охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц в виде исключительно имущественного характера.

Таким, образом имеет место частичная декриминализация преступлений, инкриминируемых Ефремову, Гордиенко и Стоян.

Из обвинительного акта и материалов, обосновывающих ходатайство о закрытии уголовного производства, представленных стороной защиты усматривается, что материальный ущерб уголовным правонарушением не причинен, пострадавшие в уголовном производстве отсутствуют, гражданский иск в уголовном производстве не заявлялся.

Также, в подготовительном судебном заседании установлено, что деяние, в совершении которых обвиняются декриминализовано, поэтому ходатайство защитников о закрытии уголовного производства является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В результате, суд закрыл уголовное производство ссылаясь на статью Уголовного кодекса, которая позволяет закрыть производство после вступления в силу норм о декриминализации.

Напомним, в уголовном производстве по принятию так называемых “диктаторских законов” 16 января 2014 года сообщено о подозрении 15 лицам, а именно экс-президенту В.Януковичу, бывшему первому заместителю председателя ВР И.Калетник, экс-председателю счетной комиссии ВР В.Олийныку , экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову и еще 11 народных депутатов 7 созыва, которые были членами счетной комиссии.

Также, в Генпрокуратуре сообщали, что скандальные законы 16 января принимались по инициативе экс-президента Виктора Януковича, а протокол счетной комиссии об итогах голосования были сфальсифицированы.

Как сообщал УНН, 20 октября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-нардепов от Партии регионов Александра Ефремова и Александра Стояна и экс-нардепа от КПУ Сергея Гордиенко в фальсификации результатов голосования “диктаторских” законов и передала обвинительный акт в Печерский районный суд столицы.

Источник: УНН







