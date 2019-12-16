Поправки в КЗОТ изменят нашу жизнь, но будет ли это к лучшему

12 декабря Верховная Рада приняла закон №1233 о внесении изменений в Кодекс законов о труде (КЗоТ), уменьшив «экономически необоснованные штрафные санкции за нарушение норм трудового законодательства». Инициатором закона выступил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

В Законе много неожиданного для трудящихся: допуск к работе без оформления трудового договора, оформление на неполное рабочее время при фактической работе полный рабочий день - это лишь некоторые новшества.

Работодателей практически перестанут штрафовать за нарушения:

«Введение таких размеров штрафных санкций стало катастрофическим для работодателей Украины, в том числе для ФОПов, спровоцировав волну прекращения предпринимательской деятельности», – говорится пояснительной записке к закону.



Как изменятся суммы штрафов

До конца 2019 года выплата зарплаты без начисления и уплаты ЕСВ, например, влечет штраф в размере 30 минимальных зарплат, что составляет более 125 тыс. грн («минималка» – 4173 грн). За несоблюдение гарантий и льгот мобилизованных работников приходится платить более 40 тыс. грн штрафа.

Согласно новому закону, с января 2020 года отсутствие трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время при фактической работе полный день, выплата зарплаты без начисления и уплаты ЕСВ и налогов - повлечет всего лишь письменное предупреждение.

Если такое нарушение повторится в течение 365 дней с даты вынесения письменного предупреждения, к такому работодателю будут применять штраф в размере четырех «минималок» (16 692 грн).

Размер штрафа за несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда, а также гарантий и льгот работников, привлеченных к выполнению обязанностей по законам «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», уменьшается до суммы в размере двух «минималок» (8346 грн).

Размер штрафа за недопуск работодателей к проверке того, как соблюдается трудовое законодательство, уменьшается к восьми «минималкам» (33 384 грн).



Новая норма: необлагаемый возраст

В Верховной Раде предлагают освободить молодежь от уплаты ЕСВ и НДФЛ. По замыслу законодателей, это должно стимулировать работодателей нанимать студентов и молодых специалистов.

О своем отношении к этому новшеству «Минфину» рассказал глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Парламент готовит очередную налоговую новацию: отменить налогообложение молодых людей возрастом до 27 лет. Горячо приветствую эту инициативу. Она не только стимулирует украинских работодателей принимать на работу молодежь, но и станет настоящим драйвером экономики.

Новшества предусмотрены законопроектом №2250 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, остановки оттока украинских специалистов за границу)».

Сейчас работодатель при минимальной зарплате работника (4173 грн.) обязан за свой счет оплатить за работника единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 918,06 грн. и удерживать с него 751,14 грн. налога на доходы с физических лиц, а также дополнительно военный сбор — 62,60 грн.

Инициаторы законопроекта решили освободить работодателей от уплаты ЕСВ за молодых работников – до 27 лет и установить для этой категории сотрудников нулевую ставку НДФЛ.

Идея не нова. Недавно подобная инициатива была реализована в Польше. Там рассудили, что это стимулирует работодателей более охотно принимать на работу студентов и молодых специалистов. И хотя в Польше аналогичное новшество существует чуть больше месяца, местные эксперты уже отмечают позитивные изменения.

Уверен, то же самое ждет и нашу страну. Помимо того, что у работодателей будет стимул брать на работу молодых украинцев, это станет дополнительным аргументом и для самой молодежи остаться в стране и не скитаться по миру в поисках лучшей судьбы. Ведь освобождение от подоходного налога в перспективе означает для них более гибкий режим оплаты труда и перспективу повышения.

Более того: это привлекательная норма и для иностранцев, которые в поисках самого оптимального рынка труда будут все чаще выбирать Украину.

К чему все это приведет в долгосрочной перспективе? К стратегической конкуренции на мировом рынке труда, в том числе, налоговых рынках! Наконец-то Украина начнет принимать стратегические решения, чтобы удержать граждан в стране, сделав собственный рынок труда привлекательным. И эта инициатива – как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе – будет иметь огромный позитивный экономический эффект.

Пусть это пока маленький шажок, но его качество сложно переоценить. Ведь кроме оживления на рынке труда, эта инициатива наверняка спровоцирует демографический рост, привлечение качественного кадрового потенциала в Украину – молодых специалистов, которые у себя на родине находятся в менее выгодных налоговых условиях.

Разумеется, для воплощения всех этих позитивных изменений нужна самая малость: чтобы законопроект был внесен в зал Верховной Рады и проголосован. А дальше можно будет ожидать и других прогрессивных мер: налога на выведенный капитал и «нулевую декларацию».

Источник: minfin



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Но значительная часть экспертов говорит, что закон очень опасен. Их точку зрения озвучил нардеп Михаил Бродский. Он в связи с принятием поправок в КЗОТ - обратился к Зеленскому: "Президент, защитите народ!"



"Уважаемый г-н Президент!

Монобольшинство из числа "Слуг народа" сделало большой шаг в сторону увеличения "теневой" занятости украинцев: в частности, 12 декабря "Слуги" проголосовали за законопроект №1233, фактически убрав наказание за нарушение Трудового кодекса.

Я понимаю, что в СН собрались разные люди: есть и "лифтеры", и "кухарки", "командировочные", семьи которых живут за границей, но я надеюсь, что есть и порядочные депутаты. Ваша задача, как гаранта Конституции и лидера этой политической команды, не допустить ухудшения прав украинцев, в данном случае – большой армии наемных работников и пенсионеров.

Президент Италии Серхио Матарелла недавно заявил: "Скрываться от уплаты налогов неприлично! Если не платите – воруете у своих же сотрудников, у пенсионеров, у бюджетников. Забираете себе в карман деньги, которые могли пойти на школы, больницы, дороги".

Широко известен факт, что в Украине без оформления работают несколько миллионов человек. Вдумайтесь в эту цифру. Это несколько миллионов граждан, которые в будущем получат копеечную пенсию, более того, ради нее должны будут работать до 65 лет. Официально нетрудоустроенные не имеют права на оплачиваемый больничный, на отпуск, декрет. Если такой сотрудник потеряет на работе здоровье, никто и ничего ему не компенсирует.

"Теневая" занятость оборачивается еще и миллиардами гривен налогов, которые могли бы пойти на зарплаты бюджетникам, на строительство дорог, школ, больниц, на наполнение Пенсионного фонда, у которого в этом году "дыра" в 172 млрд грн. Сократятся местные бюджеты, а значит, не будет денег на увеличение зарплат врачам и учителям. Эти деньги остаются в карманах не желающего платить налоги бизнеса.

Я много лет возглавлял Комитет по предпринимательству в Верховной Раде, занимался дерегуляцией на должности главы Госкомпредпринимательства, но я всегда говорил о том, что защищать нужно легальный бизнес.

Поэтому я призываю Вас, Владимир Александрович, наложить вето на законопроект! Если этого не сделать, решение монобольшинства парламента "Слуги народа" заставит страдать миллионы людей во имя благополучия нескольких десятков тысяч.

С новым законом беззащитных украинцев станет еще больше. Государство обязано их защитить.

Да, я согласен, что бизнес не должен платить огромные штрафы. Так не нарушайте и не будете платить! Если предприниматель принял сотрудника в штат, и он зарабатывает деньги для компании, уважайте его, уважайте себя. Так происходит во всей Европе, в которую мы все так хотим.

В принципе, резонно задать Вам, Владимир Александрович, вопрос: почему Ваша политическая сила "Слуга народа" занимает столь сервильную позицию перед людьми, не желающими платить налоги: то постоянно продлевает льготы "евробляхерам", то понижает ренту на нефть и газ. А отмена знаменитой криминальной статьи за фиктивное предпринимательство вообще поощряет бизнес не платить налоги. Г-н Президент, как вы могли допустить принятие закона, которым премьеру разрешили увольнять любого чиновника. Без какой-либо внятной причины. Это как в фильме "Игрушка", когда увольняли за потные ладони. И сейчас уже разработали новую редакцию КЗоТ, где снова упрощается процедура увольнения. Зачем вы создаете диктат работодателя над нанятым сотрудником?

Можете назвать хотя бы одну страну в Европе, где такое еще возможно?

Нардеп и глава налогового комитета Даниил Гетманцев (автор законопроекта №1233) в это же время защищает тех, кто скрывается от налогов. Сейчас любой бизнесмен понимает, что если он не оформил сотрудника и это обнаружили инспекторы, придется заплатить штраф 30 минимальных зарплат (более 125 тысяч), а в будущем ему грозит всего лишь формальное предупреждение (для "единщиков") и около 41 тыс. для тех, кто на общем налоге.

Господин Президент, остановите этот законопроект, если вы действительно хотите строить в Украине Европу, а не страну третьего мира, без законов, налогов и защиты прав, но с высоким личным рейтингом. Но вы ошибаетесь – если вы не будете поднимать зарплат, то ваш рейтинг рухнет в океан людского горя и бедноты.

С уважением, глава редакционного совета "Обозревателя" Михаил Бродский.







