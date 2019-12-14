В Красный Крест обратилось более 700 человек, родственники которых пропали без вести на Донбассе

В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести на Донбассе. Такие данные были озвучены в Офисе Президента Украины на заседании рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), сообщают в ОП.

“В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести”, — цитирует пресс-служба ОП заместителя координатора отдела защиты населения Международного комитета Красного Креста в Украине Присциллу Абси.

Координатор рабочей группы Николай Колесник отметил, что Красный Крест — это единственная международная организация, которая может проводить полноценную работу по поиску пропавших без вести и гражданских заложников.

“Очень хотелось бы, чтобы международные институты не ограничивались психологической помощью, проведением тренингов. Сегодня вы — единственная организация, которая может влиять на ситуацию там, искать без вести пропавших и заниматься теми, кто находится за решеткой, — это гражданские заложники и пленные. Мы очень надеемся на вас”, — сказал Николай Колесник.

Он отметил, что важно выяснить ситуацию по возврату тела погибшего в плену воина Романа Беспалого и назвал недопустимым случай, когда правоохранители объявили в розыск пропавшего без вести военнослужащего Руслана Сугака по подозрению в совершении убийства.

Также сообщается, что советник министра внутренних дел Евгений Терехов сообщил, что председатель Нацполиции поручил провести проверку инцидента в отношении Руслана Сугака. Кроме того, будет изучено информацию об обстоятельствах возвращения тела Романа Беспалого. Все дела будут взяты под контроль Министерства внутренних дел.

Указано, что представители рабочей группы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением поздравить с новогодними праздниками каждого гражданского заложника, пленного и политического заключенного в РФ, Крыму и в ОРДЛО, чтобы они почувствовали, что их помнят на высшем уровне в государстве.

Напомним, в Офисе Зеленского состоялось заседание по поиску пропавших без вести на Донбассе.

Источник: president







