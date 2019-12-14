"Мотор Сич" теперь принадлежит Китаю: что ждет уникальное предприятие

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. Сделка заключалась через биржу. Об этом он рассказал представителям СМИ 13 декабря во время их пребывания на предприятии.

"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", - сказал Богуслаев.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

"Они (инвесторы - ред.) нам 100 млн долларов дали. Вот это все (сборка вертолетов - ред.) делается на китайские деньги. Или бы этого не было, а был склад металла. Еще 150 млн долларов придут в следующем году. Если бы мы их не нашли, то вы бы тут не стояли, и я бы с вами не разговаривал", - отметил Богуслаев.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают свыше 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Глава концерна "Укроборонпром" Айварас Авбромавичус подтвердил, что китайские инвесторы купили акции компании "Мотор Сич", и сейчас сделку проверяет Антимонопольный комитет. Абромавичус также выразил уверенность, что сделки с такими стратегически важными предприятиями должно контролировать государство.

Против приобретеня акций "Мотор Сич" выступали США. Там утверждали, что это будет способствовать наращиванию военных сил Китая.

ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем 100 стран мира.

Источник: ukrinform.ua







