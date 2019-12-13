На 3D-принтере создали первую в мире деревню для бедных. Фото

3D-принтер помогает быстро и недорого создать десятки домов. Бедные жители мексиканского города Табаско получили дешевое жилье благодаря современным технологиям. С помощью 3D-принтера каждые 24 часа возводят один такой дом, пишет Dwell.

Площадь распечатанного дома составляет 46,5 квадратных метров. Жители получают две спальни, одну ванную, бетонированный дворик и навес над крыльцом. Табаско находится в сейсмоопасной зоне, поэтому дома выполнены по соответствующим требованиям строительства.

Уже готовы два дома такого поселения. В 2020 году планируется достроить еще 48 жилищ. Распечатанное жилье мексиканцы получили в ипотеку на 7 лет. Ежемесячно им необходимо платить 400 мексиканских песо ($20).

Строительством занимается неприбыльная организация ECHALE, используя 3D-принтер ICON Vulcan II. Он предназначен для возведения жилья в удаленной местности при ограниченных ресурсах и сложных погодных условиях. Эта технология позволяет строить дома там, где это практически невозможно с традиционными решениям.

Источник: tech.liga







