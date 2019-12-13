Подозреваемые в убийстве Шеремета арестованы: кто они

Правоохранители назвали имена пяти подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом на брифинге 12 декабря рассказал замглавы Национальной полиции Евгений Коваль.

“Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и дальнейшим документированием [действий] членов группы удается четко отделить тех особ, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко”, — сказал Коваль.



Андрей Антоненко — военный, рок-музыкант под ником Riffmaster. Как установили правоохранители, Антоненко проживает возле месте совершения преступления и может хорошо ориентироваться на этой местности. Следствие установило, что мужчина, похожий на Антоненко (был одет в одежду характерную для стиля подозревамоемого, хромающий, как и подозреваемый в тот промежуток времени), был зафиксирован камерами видеонаблюдения в момент предполагаемого закрепления взрывного устройства к днищу автомобиля, на котором передвигался Шеремета.



Юлия Кузьменко — волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог. Женщина, похожая на Кузьменко, была зафиксирована на видеозаписях камер наружного наблюдения совместно с мужчиной, похожим на Антоненко.



Яна Дугарь — военная медсестра, 26 лет. По информации правоохранителей, она занималась разведкой вблизи места места преступления. В частности, совершала фото- и видеосъемку установленных в районе камер видеонаблюдения при помощи телефона, в котором заранее была выключена SIM-карта. Действия девушки были зафиксированы камерами, а проведенная правоохранителями экспертиза подтвердила, что на записи присутствует именно она.



Владислав и Инна Грищенко. Владислав — специалист по минам и взрывчаткам, находится в отношениях с Инной (военная, позывной “Пума”). Следствием установлено, что подозреваемая Кузьменко находится в приятельских отношениях с Инной Грищенко (позывной “Пума”). Инна Грищенка является фигурантом другого уголовного преступления, связанного с подготовкой взрыва.







Как сообщалось ранее, в четверг, 12 декабря, сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

Впоследствии появились фото предполагаемых убийц, после чего в Министерстве внутренних дел Украины связали убийство Шеремета с намерением внести беспорядок в государственный строй. Кроме того, высказывались версии о причастности российских спецслужб.

Андрей Антоненко - военный, рок-музыкант под ником Riffmaster - сообщил, что сначала не поверил, когда ему правоохранители начали вручать подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета. Он опровергает какую-либо причастность к этому преступлению.



Напомним

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. В пользу этой версии свидетельствует обнародованная видеозапись, на которой неизвестные закладывали взрывчатку.

10 марта 2017 года был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала – редакция расследований “Слідство.Інфо” и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В фильме, в частности, говорится о том, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

В августе 2017 года Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности привлечь к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета иностранных специалистов.

20 июля 2018 года глава Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что следователям удалось установить лицо, причастное к убийству журналиста Павла Шеремета.

В августе 2018-го Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что у следствия по делу об убийстве Павла Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей, а впоследствии и на заказчиков.





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Для того, чтобы установить причастных к убийству журналиста, следствие изучило 35 преступлений, которые связаны со взрывом, и произошли как до, так и после смерти Шеремета. Среди них правоохранители выделили подрыв электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года и неудачное покушение на бизнесмена летом 2018 года в Ивано-Франковской области. Во время покушения на бизнесмена использовалось взрывное устройство аналогичное тому, из-за которого взорвалось авто с Шереметом. А в случае с подрывом электроопоры следствие установило связь одного из организаторов с человеком, который фигурирует на видеозаписях из дела жерналиста. Проанализировав круг знакомств фигурантов двух указанных дел, следствие и выявило связь между подозреваемыми в убийстве Шеремета.

Кроме того, полиция установила, что взрывчатку под автомобиль, в котором ехал Шеремет, подложила Юлия Кузьменко.

Заказчиков убийства журналиста установить пока не удалось. По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, задержание исполнителей является первым шагом к завершению расследования. Однако президент Украины Владимир Зеленский надеется, что правоохранители оперативно выяснят, кто заказал убийство Шеремета. Глава государства также не хочет, чтобы дело Шеремета превратилось в "сериал".

У полиции есть несколько версий относительно преступления, главной из которых является дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известной личности. Вторая версия – это ошибка в объекте преступления. Ведь взорванный автомобиль принадлежал и использовался Аленой Притулой, руководительницей сайта "Украинская правда", а не Шереметом лично. Также полиция предполагает, что Шеремета могли убить из-за бытовых и межличностных конфликтных ситуаций. Версия номер четыре – это профессиональная деятельность журналиста в Украине, Беларуси и России. Также глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в деле убийства Шеремета есть несколько подверсий.



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Юрист-криминалист Анна Маляр заявила, что не услышала от правоохранителей ответа, кто является заказчиком убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"У меня осталось несколько вопросов после этого брифинга, и ответа я не услышала на эти моменты. В частности, кто является заказчиком убийства Шеремета. Мы услышали о заказчике того взрыва в Косово, что якобы его должны задержать. А кто заказал Шеремета?" - сказала она.

По ее словам, "дестабилизация ситуации в Украине" - не самый лучший мотив, поскольку убийство произошло летом, когда людей практически нет, все в отпусках, поэтому "дестабилизировать просто некого".

"Второй момент – ...и лицо для дестабилизации тоже выбрано довольно странно, потому что Павел Шеремет был деликатным человеком, он очень взвешенно высказывался, он никого не раздражал и он в своих высказываниях честно говорил, что он гражданин другой страны, и известен он был далеко не всем украинцам, когда он еще был жив. Поэтому меня тоже удивляет, почему именно его личность выбрана для дестабилизации", - добавила юрист.

По ее словам, единственным доказательством причастности двух людей к подкладыванию взрывчатки является экспертиза того, что люди на камерах видеонаблюдения – это эти двое подозреваемых.

"Больше я никаких доказательств не услышала. Все остальные разговоры там, о том, как они очень волнуются, что кого-то задержали по делу Шеремета, - они не доказывают, даже не прямым образом, причастность к этому делу. Ну, возможно, нам не все дали послушать, я понимаю это. Но из того, что мы слышали, - ну, вот так получается", - отметила Маляр.

Источник: 112.ua Буквы,















