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Вчера, 23:30
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Первый в Украине симулятор звездолета уже работает в Житомире. Фото

В Житомирском музее космонавтики имени Сергея Королева появится первый в Украине симулятор космического корабля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу музея. Проект находится на финальной стадии: его дорабатывают, вносят коррективы и оформляют. Также осталось придумать название для звездолета.

"Проект симулятора пилотируемого космического корабля для нашего музея, о котором так много говорили, писали, обещали - вступил в стадию внесения финальных корректив, доработок и приобретения внешнего оформления. Уже совсем скоро звездолет появится у нас! За два года идея переросла в большое общее дело и стала хорошим продолжением сотрудничества между депутатским корпусом Житомирского областного совета и музеем. Проект является уникальным не только для нашей страны", - говорится в сообщении.

"Подобного в Украине еще не создавали. Наш звездолет - не развлечение или детская игрушка, ведь над ним работали настоящие знатоки своего дела. Ранее аналогичные тренажеры использовались только для подготовки профессиональных авиапилотов. А мы начинаем подготовку будущих космонавтов. Ведь верим, что для кого-то знакомство с такой техникой станет началом профессионального пути", - добавили в пресс-службе музея.

Источник: УНН



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