Извержение вулкана в Новой Зеландии: медики просят 1,2 млн кв. см донорской кожи раненым

Новая Зеландия после извержения вулкана на острове Уайт-Айленд запросила у США 1,2 млн кв. см донорской кожи для пересадки пострадавшим от ожогов. Об этом в среду сообщил телеканал TVNZ.

По словам начальника управления здравоохранения округа Манукау города Окленд Питера Уотсона, донорскую кожу в Новую Зеландию уже направили Банк донорских тканей австралийского штата Виктория и Донорская служба органов и тканей города Сидней. Всего Австралия передала для последующей пересадки пострадавшим уже 20 тыс. кв. см тканей.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (03:15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

По данным полиции, в момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая, Малайзии. Один человек погиб, еще 38 были доставлены в больницу округа Вакатана, где позже пятеро из них умерли. Судьба восьми человек, которые остались на острове по-прежнему неизвестна.







