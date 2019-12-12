В ГБР открыли очередное дело про измену Порошенко: за "Минск"

Государственное бюро расследований открыло дело по факту возможного совершения госизмены пятым Президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений в 2015 году. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Да, открыто такое производство", - сказала Иванова, отвечая на вопрос, действительно ли открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Петром Порошенко во время подписания минских соглашений.

Добавим, что в Telegram-канале экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова обнародована копия ответа ГБР на его имя относительно заявления о возможном совершении госизмены пятым Президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений в 2015 году.

В Государственном бюро расследований подготовили проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко по обращению экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова и действующих народных депутатов.



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Новое уголовное производство ГБР против экс-президента Петра Порошенко за подписание Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов.

Член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс призвал украинские власти прекратить "политически мотивированные шаги" для давления на своих оппонентов.

"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР за возможную государственную измену в результате подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Призываю всячески избегать политически мотивированных шагов", - заявил представитель Европарламента.

Также тотальным абсурдом назвала расследование против Петра Порошенко относительно минских соглашений сопредседатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест Ребекка Хармс. Об этом она написала в Твиттере, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследования предательства экс-президента Порошенко". Ребекка Хармс предостерегает, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины.

"Ощущение, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!" - пишет Ребекка Хармс.

И кстати: суд Панамы окончательно закрыл дело, которое инициировал экс-заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов против пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков.

Источник: dbr.gov







