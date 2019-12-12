В Киеве разоблачили правоохранителей, которые "крышевали" бордели

Правоохранители разоблачили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве на "крышевании" притонов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по 2000 долларов.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским осуществлено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили сеть борделей, которые были замаскированы под салоны массажа, организатором которых был бывший сотрудник МВД.

Источник: ssu.gov







