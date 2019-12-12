На орбите Земли срочно нужен робот-уборщик, его отправит ESA

Европейское космическое агентсово (ESA) в 2025 году запустит в космос четверорукого робота-уборщика. Это будет первая в истории миссия по разбору "завалов" на орбите Земли, возникших из-за человеческой деятельность, сообщает The Guardian.

"Представьте себе, насколько было бы опасно плавать в открытом море, если бы все корабли, потерянные за всю историю, до сих пор плавали бы на поверхности. Именно такая ситуация сложилась сейчас на орбите. И ей нельзя позволить продолжаться", - заявил генеральный директор ESA Ян Вьорнер.

Как отмечается, запуск ClearSpace-1 запланирован к 2025 году и будет стоить 120 млн евро.

Планируется, что робот заберет лишь один кусок орбитального мусора, однако в агентстве надеются, что миссия откроет путь для более широкой операции по расчистке орбиты.

"Уборщик" ClearSpace-1 собирается утилизировать фрагмент под названием Vespa, который отстал от ракеты-носителя Vega в 2013 году на высоте 800 километров над Землей. Ракета принадлежала ESA. Vespa весит около 100 килограммов. Она величиной с небольшой спутник.

При этом генеральный директор призвал к созданию новых правил, которые будут касаться всех, кто запускает новые спутники. В частности, он хочет, чтобы владельцы аппаратов несли ответственность за дальнейшую утилизацию космических аппаратов после завершения эксплуатационного периода.

За последние 60 лет на орбите Земли накопились тысячи тонн мусора. Среди прочего - части ракет, почти 4000 спутников, вышедших из строя, примерно 750 000 мелких фрагментов, образованных в результате столкновения больших кусков мусора. Пока орбита не расчищена от них, сохраняется угроза столкновения с космическими обломками.







