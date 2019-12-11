Хинкальщики, продавцы и уголовники: интересные спонсоры обнаружились у "слуг народа"

Президентскую партию "Слуга народа" финансируют физические и юридические лица, которые имеют явные признаки фиктивности. В официальном списке доноров политсилы за третий квартал 2019 года – 12 физлиц и 30 фирм, что перевели партии почти 100 миллионов гривен. Об этом говорится в журналистском расследовании "Bihus.info".

Среди спонсоров президентской партии есть ООО "Ярославова реклама", что перевела на счет партии 3,3 млн грн. Владелец фирмы – 22-летний Ярослав Кузка работает поваром в одном из ресторанов Киеве, где лепит хинкали, а по адресу, где зарегистрирована его компания, о такой фирме никогда не слышали.

ООО "Компания Пром Импорт" пожертвовала "Слуге народа" около 500 тысяч грн. Владелица фирмы Юлиана Куку торгует женским бельем.

"Это благотворительный взнос, который мы можем сделать кому угодно, правильно? Вот мы и сделали", – сообщила Куку.

Еще одна компания "Дары Закарпатья 1979" внесла 3,3 млн грн. Владелец компании Артем Микулинский фигурирует в целом ряде уголовных дел из-за мелких краж и драк с женой. При этом органы опеки пытаются лишить его родительских прав. Мать Микулинского рассказала, что мужчина имеет инвалидность и нигде не работает.

Так, почти 20 миллионов гривен "Слуге народа" пришло от шести компаний – ООО "Агро Ленд", ООО "Веб-Ротор", ООО "Леонол", ООО "Саквояж-ЮТ", ООО "Артинвестбуд" и ООО "ФГ "Екопивдень".

Оказалось, что все эти фирмы имеют адреса регистраций в разных регионах Украины, но их печати и чековые книжки правоохранители обнаружили в одной из квартир в Херсоне. Данное жилье принадлежит Олегу Семенову – советнику главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого исключили из партии "Батьківщина".

Источник: bihus.info



