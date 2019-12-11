Пожарные без лестниц и огнетушители под кроватью: кто виновен в одесской трагедии

Полиция уже рассматривает три версии смертельного пожара в Одесском колледже. А директору учебного заведения предъявлено подозрение в служебной халатности иизбрана мера пресечения: круглосуточный домашний арест.

В самом старом здании размещались и институты Академии наук, а также арендовали помещения фирмы, которые перестраивали, как хотели. Кроме того, огнетушители в здании хранили под кроватью коменданта, а ответственного за пожарную безопасность оформили за два дня до трагедии.



Перестраивали здание, как хотели

По словам главы общественной организации "Зеленый лист", химика и автора пожаротехнической экспертизы по Одесскому Дому профсоюзов Владислава Балинского, в старинном здании, известном в Одессе как дом Асвадурова, размещался не только колледж. Тут был институт биологии южных морей, часть подразделений физико-химического института им. Богацкого, археологический институт, БТИ, а также много коммерческих организаций.

"Мой друг работает в институте биологии южных морей на 5-м этаже, и я часто бывал там. Институт расположен в двух корпусах вдоль улиц Пушкинской и Троицкой. Мне бросалось в глаза, что внутри этого здания отсутствует едина логика во внутренней планировке. Каждый из арендаторов организовывал свой периметр и доступ к нему, как мог. Отгораживали пространство решетками, гипсокартоном, капитальными перегородками. Никакого общего плана эвакуации и информационных табличек я там не видел, как и противопожарных шкафов", – говорит Балинский.

Правда, какая-то сигнализация в здании была, но работала ли она, неизвестно. "По документам не видно, чтобы колледж официально заказывал сигнализацию. А вот у соседей, коммерческих фирм, она могла быть, поскольку они всегда устанавливают охранную сигнализацию вместе с датчиками дыма и температуры", – отмечает Балинский.

Он рассказывает, что здание само по себе было огромным, а выходы не сообщались друг с другом. "Люди, которые входили внутрь с улицы Троицкой, со стороны "колодца", никогда не пересекались с теми, кто заходил со стороны Пушкинской", – отмечает Балинский.

Кстати, мама погибшего Кирилла Трофимчука, Алена, рассказывала, что в самом колледже подняться можно было с 1-го до 3-го этажа. А чтобы попасть выше, нужно было пройти очень длинный узкий коридор в другом конце здания, и только там были лестничные пролеты на 4-й и 5-й этажи. "Все это усложняло самоэвакуацию и приводило к возникновению огненных ловушек в виде тупиковых коридоров и помещений, как это наблюдалось при пожаре в Доме профсоюзов в 2014 году", – подчеркивает химик.



Камышовые маты и деревянные балки

Однако и дым, и огонь распространялись с огромной скорость, невзирая на перегородки и решетки. Поэтому дым и огонь достаточно быстро охватили три из четырех корпусов здания. Часть проходов была захламлена, и это мешало эвакуации людей.

Сам дом строился в 1914 году по заказу купца Асвадурова и до последнего времени оставался одним из самых высоких и больших по площади домов дореволюционной Одессы.

"Несмотря на масштаб здания, строительство проводилось по старой технологии. При строительстве было использовано большое количество горючих материалов. Дранка на стенах и на потолке, укрытая штукатуркой и шпаклевкой. А стены отделывались камышовыми матами, поверх которых уже накидывали штукатурку. Несущие конструкции из дерева. Камышовые маты и балочные перекрытия под штукатуркой спрессовываются и горят при низком доступе кислорода.

Проще говоря, они тлеют с большой скоростью, выделяя ядовитый угарный газ. Деревянные балочные перекрытия многократно ускоряют процесс горения и способствуют обрушению под воздействием огня. Представители ГСЧС должны были учесть специфику здания и сразу же присвоить пожару высокий уровень опасности, применить соответствующий алгоритм тушения и эвакуации людей. А не так: сначала выезжает одна машина с командиром "в разведку", который на месте оценивает ситуацию и уже понижает или повышает уровень пожара", – говорит Балинский.

Огнетушители под кроватью у коменданта

Последняя проверка колледжа проводилась в 2014 году, при этом были выявлены нарушения, учебное заведение уплатило штраф – 102 грн. Тогда проверяющие указали на отсутствие сигнализации, не было табличек с указанием пожарных выходов, а также в коридорах присутствовал пластик.

Правда, как заявил отстраненный сейчас глава ГСЧС Одесской области Виктор Федорчак, никто не проверил, устранили ли в колледже нарушения. Хотя в случае неустранения ГСЧС должно было обратиться в суд и потребовать закрыть учебное заведение до исправления ошибок.

А вот ответственный за пожарную безопасность в колледже был. "На протяжении пяти лет за этот участок отвечал Алексей Коваль. Однако буквально за два дня до трагедии новым ответственным за пожарную безопасность стала Светлана Соловей. Что это – стечение обстоятельств или желание кого-то уйти от ответственности, мы пока не знаем", – говорит Балинский.

Также при разборе завалов в колледже не обнаружили огнетушителей, поскольку они лежали под кроватью у коменданта. Глава Одесской областной полиции Олег Бех заявил, что руководителю колледжа уже предъявлено подозрение в служебной халатности.

По словам Беха, в здании не было сигнализации, не было датчиков дыма и температуры. Оповещение осуществлялось с помощью устаревшей сигнализации типа "ревун" возле вахтера на 1-м этаже.

Полиция рассматривает уже три версии трагедии – возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.



Как должно быть на самом деле

Что касается техники пожарной безопасности, то еще в 2016 году Министерство образования утвердило специальные правила для учебных заведений. В которых говорится, в частности, о том, что нельзя проводить занятия в помещениях, где нет второго пожарного выхода. Запрещается захламлять коридоры, ведущие к выходам. А также обязательно должны быть пожарные шкафы с рукавами и кран-комплектами, огнетушители, противопожарные щиты.

"В учебных заведениях главный упор должны делать на обучение детей, студентов. Они должны знать как себя вести в случае опасности. Это и пожар, и задымление, и обрушение, и даже стрельба. Ведь они окажутся в замкнутом пространстве, где возникнет паника и давка, и должны уметь выжить в таких условиях. Входя в помещение, школьник или студент должен на автомате запомнить, куда он идет, видеть план эвакуации, чтобы в случае чего покинуть помещение", – говорит Балинский.

Также он отмечает, что в случае начала пожара в здании должны параллельно сработать сразу несколько процессов:

Информация о возгорании. Она должна дойти до каждого, ведь в учебном заведении могут быть дети с плохим слухом. Поэтому сигнал должен быть звуковым и световым. Должны загореться таблички выхода, которые работают на автономном освещении.

Параллельно подается сигнал на пульт ГСЧС с указанием зоны возгорания.

Если здание пожароопасное, то внутри должна быть обязательно автономная система пожаротушения: разбрызгиватели воды, которые сработают над очагом пожара, баллоны, которые зальют пеной очаг.

Также если в помещении есть вентиляция, то должна сработать система дымоудаления.

"В цивилизованных странах такие системы давно работают. Там ответственные за пожарную безопасность занимаются договорами с компаниями, которые предлагают услуги по пожарной защите. Обустроить такую систему в наше время возможно и в старом здании, главное, чтобы было желание", – считает Балинский.



Уже 12 жертв пожара

Пожар в старинном доме Асвадурова в Одессе по ул. Троицкой начался утром 4 декабря с помещений Одесского колледжа права, экономики и ресторанно-гостиничного бизнеса. По сообщению ГСЧС Одесской области, вызов спасателям поступил в 10:12. А по данным некоторых очевидцев, звонили спасателям они уже в 10:01.

Вскоре родителям начали поступать звонки от детей, которые оказались в ловушке. Они молили о помощи, говорили, что задыхаются и рассказывали, что происходит внутри.

Там царила паника. Кто не мог уже пробиться сквозь пламя и ядовитый дым, бросились наверх. Большинство погибших оказались на 4-м и 5-м этажах. Студенты в панике выпрыгивали с верхних этажей. Первой погибла Ксения Бабенко, она выпрыгнула с 5-го этажа и сбила спасателя Сергея Шатохина, который в это время поднимался по лестнице. Мужчина скончался в больнице через три дня.

Число жертв растет с каждым днем. На утро 10 декабря было известно, что под завалами обрушившегося здания нашли десять человек. Итого уже 12 погибших. Еще судьба четверых неизвестна.

Погибшие и пропавшие: Кирилл Трофимчук, Елена Беженарь, Наталья Тарасова, Галина Иванович (верхний ряд), Людмила Чугунникова, Ксения Бабенко, Борис Александров, Вера Соловей (нижний ряд).

Погибшие и пропавшие: Кирилл Трофимчук, Елена Беженарь, Наталья Тарасова, Галина Иванович (верхний ряд), Людмила Чугунникова, Ксения Бабенко, Борис Александров, Вера Соловей (нижний ряд).

У пожарных не хватало техники

Пожар на Троицкой, 25 вызвал ряд вопросов по поводу обеспечения ГСЧС. В соцсетях и СМИ обсуждали, что не хватало нужной техники, оборудования и даже экипировки.

Например, в списке оборудования не оказалось ни одного "куба жизни", но в ГСЧС пояснили это тем, что их надо вносить в документы каждой пожарной части как любое оборудование, так и другие необходимые вещи. Сейчас в ГСЧС намерены дополнять такие перечни.

На пожарные лестницы потратили 68 тысяч, закупили 2 лестницы-палки, 2 лестницы-штурмовки и 2 трехсекционные лестницы. Но этого оказалось катастрофически мало.

Отвечая на вопрос нардепа, собирается ли правительство финансировать техническое обеспечение ГСЧС, ведь недостаточное количество техники привело к затягиванию ликвидации пожара в колледже в Одессе, Геращенко ответил:

"Мы проводим каждый год закупку новых средств противопожарной охраны... мы узнаем каких именно средств не хватало в тот день в том месте и сделаем ответ на ваш запрос".

Выводы будут. Но погибших не воскресить и раненым не вернуть здоровье. Не вернуть, даже если кто-то ответит за все, чего не хватало и что было сделано не правильно...

Источник: obozrevatel







