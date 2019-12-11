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Политика / Криминал
Вчера, 19:00
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Работа ведется: названо количество приговоров по делам Майдана

В суд направлено 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. Почти за шесть лет суды вынесли 46 обвинительных приговора по делам Евромайдана, осуждены 59 человек. Об этом сообщает Генпрокуратура.

"В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты", - говорится в ответе на запрос издания "Радио Свобода".

В ГПУ отметили, что всего в производствах этой категории правоохранители сообщили о подозрении 445 лицам. Из них 48 чиновникам, 228 правоохранителям (в том числе 27 следователем), 20 прокурорам и 23 судьям.

Сейчас направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек.

В ГПУ добавили, что за первые девять месяцев 2019 года управление Спецасследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. По 11 из них досудебное следствие закончено, и обвинительные акты направлены в суд.

В текущем году судьи объявили один обвинительные приговор.

По данным ГПУ, во время событий Майдана пострадали 2 тысячи 442 человека. Из них – 1 тысяча 721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

По официальным данным, в ходе Майдана погибли 104 активиста и 17 правоохранителей.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечали День достоинства и свободы. В этот день начались такие исторические события, как Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

В мероприятиях, приуроченные ко Дню достоинства и свободы, в центре Киева взяли участие более пяти тысяч человек. Наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане, где проходило вече.

Источник: gp.gov.ua



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