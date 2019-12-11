Во Франции продолжается массовый протест против пенсионной реформы Макрона

Во Франции не утихают многотысячные акции протеста против планов правительства Эммануэля Макрона провести пенсионную реформу. Во вторник, 10 декабря, на улицы Парижа и других городов страны вышли сотни тысяч людей, чтобы выразить свое несогласие с объявленной реформой.

Премьер Франции Эдуар Филипп 11 декабря должен озвучить конкретные планы правительства по пенсионной реформе.

По данным профсоюзов, в целом по стране в массовых выступлениях приняли участие около 885 000 участников. Зато полиция приводит значительно более скромные цифры - около 340 000.

Протестующие требуют от правительства отказаться от планов проведения пенсионной реформы.

Напомним, во Франции отменены большинство поездов из-за забастовки против пенсионной реформы.

Источник: dw.com







