Ахметов хочет в два раза увеличить для населения стоимость электроэнергии

У Ахметова предлагают увеличить стоимость электроэнергии для населения на почти 90% или на 0,78 гривен кВт-ч до 1,68 гривны/кВт-ч с 1 января 2020 года. Об этом на своей странице в facebook написал глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Если это ради улучшения сетей, улучшение качества услуг для потребителей, то это можно обсуждать. Если для улучшения гибкости и надежности энергосистемы, для синхронизации с Европой, то можно обсуждать (но не среди зимы). А если это для того, чтобы обеспечить кому-то сверхприбыль от монополизма, то я против", - сказал Герус.



ДТЭК предлагает с 1 января 2020 увеличить тариф:

на первые 100 кВт-час / месяц - на 86,7% до 1,68 гривны / кВт-ч (это позволит получать дополнительно 12500000000 гривен в год);

для группы потребителей, которые потребляют свыше 500 кВт-ч / месяц, предлагается поднять тариф на 71,4%, или на 1,2 гривен кВт-час до 2,88 гривны / кВт-ч (это позволит получать дополнительно 2,3 млрд гривен в год);

предлагают с 2021 по 2023 повышать ежегодно на 25% тариф для населения, потребляющего до 500 кВт-час / месяц.



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Чистая прибыль "ДТЭК Энерго" в январе-сентябре 2019 года выросла на 85,4% (на 2,9 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,29 млрд грн.

При этом, согласно отчетности компании, доход "ДТЭК Энерго" за девять месяцев сократился на 39,7% (на 47,52 млрд грн) – до 72,29 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль "ДТЭК Энерго" за указанный период сократилась на 17,7% (на 2,55 млрд грн) – до 11,87 млрд грн.

За девять месяцев компания инвестировала в производство 4,2 млрд грн, на выплату налогов в бюджеты всех уровней направила 11,6 млрд грн.

Как пояснили в пресс-службе компании, рост прибыли на фоне снижения дохода связан с укреплением курса гривни, благодаря которому и была получена чистая прибыль.

"Всего чистая прибыль составила 6,3 млрд грн, что соответствует показателю курсовых разниц, которые не являются денежной операцией", – заявили в ДТЭК.

В компании также утверждают, что ее производственная деятельность не показала положительного финансового результата.

Как уточнили в пресс-службе "ДТЭК Энерго", добыча угля марки "Г" на шахтах компании в январе-сентябре составила 16,5 млн тонн, что на 6,9% или 1,2 млн тонн ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе "ДТЭК Павлоградуголь" снизил добычу угля на 9,2% или 1,37 млн тонн.

Генерация электроэнергии предприятиями "ДТЭК Энерго" за отчетный период составила 22,8 млрд кВт-ч, что на 7,6% или 1,8 млрд кВт-ч, ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом 20,53 млрд кВт-ч электроэнергии было произведено из добытого в Украине угля, что позволило сократить долю электроэнергии из антрацита в общем объеме производства до 8,9% (за 9 месяцев 2018 года – 12%).

Снижение отпуска электроэнергии в компании поясняют окончанием действия договора на управление киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 с 31 июля 2018 года (за 9 месяцев 2018 отпуск электроэнергии составил 1,62 млрд кВт-ч).

В то же время объекты возобновляемой энергетики "ДТЭК Энерго" по итогам работы в январе-сентябре отпустили в энергосистему Украины 874,8 млн кВт-ч электроэнергии, что на 83,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Как сообщалось, ранее глава парламенского комитета по энергетике Андрей Герус сообщил, что операционная прибыль входящей в "ДТЭК Энерго" крупнейшей угольной компанией страны "ДТЭК Павлоградуголь" за первые три квартала 2019 года составила 7,9 млрд грн, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль энергохолдинга "ДТЭК Энерго" по итогам работы в январе-июне 2019 года составила 3,34 млрд грн, что на 38,2% (на 2,06 млрд грн) меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход "ДТЭК Энерго" в первом полугодии уменьшился на 35,8% (на 29,76 млрд грн) – до 53,43 млрд грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 0,6% (на 0,06 млрд грн) – до 9,54 млрд грн.

Напомним, "ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн.

Доход "ДТЭК Энерго" в 2018 году составил 90,79 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в 2017 году (140,97 млрд грн). Валовая прибыль за прошлый год уменьшилась на 1,3% (0,25 млрд грн) по сравнению с 2017 годом – до 19,27 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Источник: mbiz.censor







