В малокомплектных школах у детей воруют будущее – Гончарук

Украинское правительство планирует оптимизацию малокомплектных школ не для того, чтобы сэкономить бюджетные средства, а чтобы дать детям возможность получать качественное образование, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер считает, что дети, которые учатся в селах, примерно на два года отстают от детей, которые учатся в городах. Малокомплектные школы не способны дать школьникам достаточно качественный уровень знаний, сказал он в интервью изданию "РБК-Украина".

Он сообщил, что, согласно результатам международного исследования качества образования PISA, по физико-математическим предметам украинские школьники в среднем отстают на год от стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Это не просто рейтинг, а глубокое исследование нашей системы среднего образования. Там мы видим ужасные для нас вещи, как, например, то, что дети, которые учатся в селах, примерно на два года отстают от детей, которые учатся в городах", – сказал он.

Гончарук отметил, что следующий год в Украине планируют сделать годом математики.

"Это фокусирует нас. Смотрим на эти проблемы и закладываем оптимизацию сетей школ не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы дать детям нормальное образование. История с малокомплектными школами непопулярная, но, с другой стороны, там воруют у детей будущее", – добавил он.

ОЭСР – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. В ее состав входит 36 государств, в том числе большинство стран – членов Евросоюза.

PISA (Program for International Student Assessment) – международное исследование, проводимое с 2000 года в более 80 странах. Каждые три года исследование изучает уровень овладения читательской, математической и естественнонаучной компетенциями у 15-летних подростков. PISA не проверяет, усвоили ли учащиеся содержание образовательной программы, а оценивает, насколько ученики способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.

Министр образования и науки Анна Новосад 3 декабря презентовала результаты исследования PISA, которые свидетельствуют о том, что 36% украинских 15-летних школьников не достигают базового уровня знаний по математике.

Источник: РБК







