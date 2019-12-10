В Финляндии теперь самая молодая и красивая премьер-министр в мире

Новым премьер-министром Финляндии стала 34-летняя Санна Марин. На сегодняшний день – это самая молодая глава правительства в мире. Она была избрана после того, как её предшественник – лидер социал-демократов Антти Ринне, подал в отставку из-за крупного скандала, возникшего из-за забастовки работников почты Финляндии.

Теперь парламентская коалиция из пяти партий будет работать с новым руководителем - министром транспорта и связи страны Санной Марин. Именно её предвыборная программа и успехи, достигнутые за годы работы в министерстве, стали во многом решающими при голосовании, которое было проведено 8 декабря на экстренном совещании.

"За" нового премьер-министра свои голоса отдали 32 человека (29 были против либо воздержались).

В Финляндии надеются, что Марин пробудет на должности гораздо дольше Ринне, который продержался всего полгода.

К слову, у Марин был более опытный оппонент - её однопартиец Антти Линдтман.

Как сообщает национальная телекомпания Yle, Санна Марин является депутатом финского парламента уже четыре года. После её избрания, Финляндия получила чисто "женский" состав коалиции, так как лидеры остальных партий, которые находятся у власти, также женщины.

Пока Марин будет отвечать только за работу группы министров социал-демократов, председателем партии ещё полгода будет покинувший своё кресло премьера Антти Ринне.

Сообщается, что 10 декабря парламент Финляндии должен проголосовать за вотум доверия новоизбранному премьер-министру и только после этого президент страны Саули Ниинистё вынесет решение о назначении нового правительства.

Отметим, до избрания Санни Марин самым молодым главой правительства в мире был премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он старше финской коллеги на 6 месяцев.

Источник: inform-ua.info







