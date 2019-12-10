Венецианская комиссия глубоко обеспокоилась судебной реформой "слуг"

Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским и зафиксированной в принятом Радой законе №193-IX.

Законом среди прочего предусмотрено сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним.

В своем заключении Венецианская комиссия отметила, что Украина в течение последних лет провела глубокую судебную реформу, и внедрение некоторых изменений еще не завершено. Реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного Суда, по мнению комиссии, "заметно улучшились по сравнению с системой, которая существовала раньше".

Что касается предложенных Зеленским изменений, то, по мнению Венецианской комиссии, "результатом... является полное приостановление процедур назначения судей местных и апелляционных судов, что вызывает глубокое беспокойство".

У Венецианской комиссии возникли возражения и по сокращению количества судей Верховного Суда.

"Сокращение количества судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Из-за большой загруженности (около 70 000 дел) Верховный Суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свободах", – говорится в заключении.

В новом законе европейские эксперты увидели возвращение к политическому влиянию на судебную власть.

"Необходимо избегать любой связи между судебной властью и избирательным сроком президента и парламента. Для независимости судей явную опасность представляет создание впечатления у самих судей и широкой общественности, что после выборов решение о том, остаются ли действующие судьи на своих местах или нет, отдается на усмотрение вновь избранных политических органов государства, – отмечается в документе. – Комиссия глубоко обеспокоена тем, что закон может привести к серьезным изменениям в составе Верховного Cуда после смены политического большинства. Верховный Cуд был всесторонне реформирован на основе законодательства, принятого предыдущей Верховной Радой. Повторение этого после выборов посылает сигнал как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи высшего суда оставаться на своем посту или нет".

Венецианская комиссия рекомендовала Украине исключить положения по сокращению количества судей Верховного Суда, а реформу сосредоточить на судах первой и апелляционной инстанций.

Украинскую сторону в Венеции представлял заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина. В своем Facebook он написал 6 декабря, что решение Венецианской комиссии "не очень положительное, особенно в отношении уменьшения численности ВС". Замглавы Минюста отметил, что "со многими идеями и предложениями, высказанными в мнении комиссии, можно согласиться или хотя бы принять во внимание", но добавил, что "некоторые из них весьма поверхностны".

Источник: Гордон







