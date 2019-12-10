Зеленский определил самый большой "проигрыш" Украины в Минске

Президент Владимир Зеленский считает острейшей проблемой Минских договоренностей возвращения Украине контроля над границами оккупированных восточных областей. Об этом он заявил на брифинге после саммита в Париже 9 декабря.

«Я предложил создать Минскую подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного возвращение контроля украинской границы. И я хотел бы, чтобы этот этап закончился до выборов в ОРДЛО – УНИАН). У президента РФ позиция с Минском согласована. Я считаю, что это самая сложная ситуация и проигрыш для Украины в Минске... это граница», – заявил Зеленский.

Президент добавил, что не видит проблем в формуле Штайнмайера, потому что ее не было в Минске, назвав это «компромиссом за компромисс».

В то же время, по словам Зеленского, в Путина «другое видение»:

«В каком-то смысле мы – заложники Минска. Я сказал, что мы на это не пойдем. Он сказал, что мы не видим другого выхода. Но мы начали об этом говорить. И сказали: Ну окей, давайте говорить».

Источник: УНИАН





Напомним. Минские договоренности были подписаны Украиной в исключительно трудные времена под угрозой прямого вторжения российских войск. Эти договоренности с 2015 года помогали Украине политико-дипломатическим путем сдерживать агрессию России, реформировать армию, наращивать ее мощь и создавать в мире прочное проукраинское лобби. Именно это - усиление армии и поддержка международных игроков - позволили сейчас менять отношение к "Минску". Поэтому: договоренности 2015 года с Путиным нельзя считать проигрышем, они - спасли страну.







