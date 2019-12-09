“Варта на Банковій”: участники акции ожидают под ОП результатов "нормандского саммита". Фото, видео

Участники акции “Варта на Банковій” ожидают результаты саммита нормандской четверки возле Офиса Президента Украины в Киеве. На входе в Офис Президента правоохранители установили металлоискатели. Порядок охраняют более двух сотен правоохранителей.

Сейчас на Банковой находятся около 1000 человек.

Здесь установлена ​​сцена, где проходят музыкальные выступления. Также возле сцены установили экран.

Под Офисом Президента установлены частные палатки, а также палатки разных организаций и политических партий.

Ситуация сейчас спокойная.

Акция “Варта на Банковій” началась 8 декабря. По замыслу организаторов, она должна стать мерой предупреждения против попыток власти пойти "на поводке" в России. Когда же появятся новости из Франции, активисты будут "действовать в соответствии с решениями саммита".

Ранее партии "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина" сделали совместное заявление по недопущению нарушения национальных интересов Украины во время встречи в "нормандском формате".

Фото: пресс-служба полиции Киева

Источник: ukrinform







