“Варта на Банковій”: участники акции ожидают под ОП результатов "нормандского саммита". Фото, видео

Участники акции “Варта на Банковій” ожидают результаты саммита нормандской четверки возле Офиса Президента Украины в Киеве. На входе в Офис Президента правоохранители установили металлоискатели. Порядок охраняют более двух сотен правоохранителей.
Сейчас на Банковой находятся около 1000 человек.
Здесь установлена сцена, где проходят музыкальные выступления. Также возле сцены установили экран.
Под Офисом Президента установлены частные палатки, а также палатки разных организаций и политических партий.
Ситуация сейчас спокойная.
Акция “Варта на Банковій” началась 8 декабря. По замыслу организаторов, она должна стать мерой предупреждения против попыток власти пойти "на поводке" в России. Когда же появятся новости из Франции, активисты будут "действовать в соответствии с решениями саммита".
Ранее партии "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина" сделали совместное заявление по недопущению нарушения национальных интересов Украины во время встречи в "нормандском формате".
Фото: пресс-служба полиции Киева
Источник: ukrinform