Органы для трансплантации планируют получать из гибридов - свино-обезьян

Первые в мире гибриды обезьян-свиней родились в китайской лаборатории, что является частью новаторской попытки вырастить человеческие органы внутри животных для последующей трансплантации.

Для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. По данным исследователей, в сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов.

"Это первый подобный отчет о многолетних химерах обезьяны-свиньи", - сказал Тан Хай, работник Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине.

По информации издания, всего родилось десять таких особей, умерших в разное время в первую неделю жизни в лаборатории.

Главная цель такого рода исследований - выращивание человеческих органов внутри животных, например свиней для последующей трансплантации.

Источник: dailymail







