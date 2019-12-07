Верховная Рада установила перечень памятных дат на 2020 год

На государственном уровне будет отмечаться 75 лет со дня окончания Второй мировой войны, годовщину основания Славянска и 90-летие Лины Костенко. Это предусмотрено проектом постановления № 2364 авторства главы комитета по вопросам информационной политики Александра Ткаченко. За соответствующий проект постановления проголосовали 305 народных депутатов.

Украина в этом году отметит на государственном уровне годовщины таких памятных дат:

Известные события в Украине:

375 лет со времени основания города Славянска (1645);

310 лет со дня принятия Конституции Пилипа Орлика (16.04.1710);

250 лет со времени основания города Запорожье (1770);

215 лет со дня открытия Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (29.01.1805);

200 лет со дня открытия Нежинской гимназии высших наук (ныне – Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя) (17.09.1820);

175 лет со времени образования Кирилло-Мефодиевского общества (декабрь 1845);

155 лет со дня открытия Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (13.05.1865);

145 лет со дня основания Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича (02.10.1875);

135 лет со дня основания Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (27.09.1885);

125 лет со времени основания города Алчевска (1895);

100 лет со дня основания Восточноукраинского национального университета имени В. Даля (27.03.1920);

100 лет со дня освобождения Киева от большевиков украинско-польскими войсками (06.05.1920);

100 лет со дня основания Национального академического театра имени И. Франко (28.08.1920);

90 лет со дня основания Национального аэрокосмического университета имени Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" (17.04.1930);

80 лет со времени основания Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (1940);

75 лет со времени победы над нацизмом во Второй мировой войне (08–09.05.1945);

30 лет со дня провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины (16.07.1990);

30 лет со дня начала Студенческой революции на граните (02.10.1990).

Выдающиеся личности:

560 лет со времени рождения Константина Острожского (1460–1530), политического и государственного деятеля, протектора православной церкви;

400 лет со времени рождения Ивана Самойловича (1620–1690), гетмана Украины;

360 лет со времени рождения Павла Полуботка (1660–1723), наказного гетмана Левобережной Украины;

330 лет со времени рождения Петра Калнышевского (1690–1803), последнего кошевого атамана Запорожской Сечи;

280 лет со времени рождения Максима Зализняка (1740–неизвестно), сечевого козака, руководителя Колиивщины;

8 января – 85 лет со дня рождения Василия Симоненко (1935–1963), писателя, журналиста;

22 января – 100 лет со дня рождения Николая Корнейчука (1920–2003), математика, академика Национальной академии наук Украины;

27 января – 230 лет со дня рождения Петра Гулака-Артемовского (1790–1865), писателя, переводчика;

6 февраля – 100 лет со дня рождения Василия Львовича (1920–2012), военного деятеля, полковника УПА;

5 марта – 150 лет со дня рождения Евгения Патона (1870–1953), ученого в области мостостроения и электросварки, основателя и первого руководителя Института электросварки Академии наук Украины, Героя Социалистического Труда, академика и вице-президента Академии наук УССР;

19 марта – 90 лет со дня рождения Лины Костенко (1930), писательницы, общественной деятельницы;

23 апреля – 100 лет со дня рождения Григория Тютюнника (1920–1961), писателя;

15 мая – 175 лет со дня рождения Ильи Мечникова (1845–1916), ученого, иммунолога и микробиолога, лауреата Нобелевской премии;

22 мая – 180 лет со дня рождения Марка Кропивницкого (1840–1910), режиссера, драматурга, актера, основателя профессионального украинского театра;

29 сентября – 175 лет со дня рождения Ивана Карпенко-Карого (настоящая фамилия – Тобилевич) (1845–1907), писателя, драматурга, актера, режиссера;

25 декабря – 125 лет со дня рождения Григория Веревки (1895–1964), композитора, хорового дирижера;

Известные события мировой истории:

75 лет со дня освобождения заключенных из нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим) (27.01.1945);

75 лет со дня окончания Второй мировой войны (02.09.1945);

75 лет со дня создания Организации Объединенных наций (ООН) и членства УССР в ООН (24.10.1945).