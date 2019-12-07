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Вчера, 02:49
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Нацбанк объявил расписание работы банков на новогодние и рождественские праздники

Вскоре стартует сезон рождественских и новогодних праздников. Поэтому Национальный банк определил регламент работы СЭП и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.

Распорядок работы банков опубликован пресс-службой НБУ на официальной странице Нацбанка в Фейсбуке.
26 и 27 декабря 2019 система электронных платежей (СЭП) будет работать в режиме продленного банковского дня - на два часа дольше.
28 декабря 2019 до 13 часов через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органы Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15 часов.

2 января 2020 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

День работы СЭП переносится с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января 2020 года.

3, 8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

С 28 декабря 2019 до 7 января 2020 включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019.

НБУ обязал банки обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

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