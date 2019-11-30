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Переселенцы и участники АТО/ООС получат кредиты на жилье под 3% годовых

В Украине начала работать программа приобретения жилья для переселенцев и участникам АТО/ООС под 3% годовых. Новая бюджетная программа предусмотрена изменениями в госбюджет-2019. 27 ноября правительство утвердило порядок предоставления государственных льготных кредитов. На этот год выделили 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"100 млн грн будет направлено для предоставления кредитов ВПЛ и 100 млн грн для кредитования участников АТО и/или ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых. Объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки, так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не больше чем 25 или реконструировано не больше 15 лет назад", - уточнили в Минрегионе.

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты. В день заключения кредитного договора заемщик должен будет уплатить первоначальный взнос не меньше 6%.

Распределение бюджетных средств между регионами будет осуществлять Минрегион пропорционально количеству зарегистрированных заявлений.

Перечень лиц, которые в этом году получат льготные кредиты, одобрит комиссия, состав которой утвердит Минрегион.

Средств хватит на обеспечение жильем 950 семей.

Источник: minregion


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