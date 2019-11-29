Короткий рабочий график эффективнее длинного: в Закон готовятся изменения

Четырехдневная рабочая неделя увеличивает работоспособность сотрудников, может увеличить прибыль предприятий за счет повышения производительности труда, а также улучшения физического и психического здоровья персонала, и сэкономить компаниям до 104 млрд британских фунтов в год. Об этом свидетельствуют данные исследования британской бизнес-школы Henley, сообщает Іndependent.

По результатам опроса более 250 компаний, авторы исследования выяснили, что короткая рабочая неделя может увеличить прибыль предприятий за счет повышения производительности труда сотрудников, а также улучшения их физического и психического здоровья.

В материалах бизнес-школы Henley, в которой описаны исследования растущей тенденции к четырехдневной рабочей неделе, отмечено, что почти 64% из тех, кто уже перешел на такой график работы, сообщили об увеличении работоспособности персонала.

Исследование также показало, что сокращенная рабочая неделя повышает качество жизни сотрудников (78%), снижает количество больничных (62%), а сами работники менее подвергались стрессу (70%).

Как отмечают авторы исследования, 40% сотрудников использовали свободное время для развития профессиональных навыков, а четверть опрошенных в выходной день занимались волонтерством.

При этом в докладе Henley говорится, что почти 73% работодателей обеспокоены подобными нововведениями, в то время как большинство сотрудников (72%) согласились с тем, что четырехдневная рабочая неделя, на их взгляд, выглядит более интересно и станет решающим фактором при принятии решения насчет выбора компании для трудоустройства.

"В настоящее время люди стремятся к более лояльному и гибкому графику работы", — отметил профессор бизнес-школы Henley Карен Янсен.

Также, по данным опроса Института экономических исследований (IFO), 8,5% немецких компаний в перерабатывающей промышленности планируют в ближайшие три месяца перейти на неполный рабочий день.

В Украине тоже могут узаконить новые режимы работы.

В Министерстве социальной политики предлагают ввести три новых режима, которые ранее не были урегулированы законодательно: гибкий график, удаленная работа и самостоятельная организация рабочего времени.

Соответствующее предложение изложено в новом законопроекте "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (о гибких формах организации труда)", сообщает UBR.

Согласно законопроекту, новые режимы в законодательстве предлагают определить следующим образом:





1. Гибкий график. Сотруднику разрешено не придерживаться режима, установленного правилами внутреннего трудового распорядка, при условии соблюдения дневной, недельной или месячной нормы отработанного времени. Гибких график может устанавливаться по договоренности работника и работодателя как при приеме на работу, так и в другое время. При этом такой режим может состоять из трех компонентов:

✔️ фиксированное время — время, на протяжении которого сотрудник обязан находиться на рабочем месте;

✔️ сменное время — время, на протяжении которого сотрудник сам определяет период работы;

✔️ время для перерыва и питания.

2. Удаленная работа. Предусматривает возможность трудиться за пределами офиса. В этом случае сотрудник не подчиняется правилам трудового распорядка и сам определяет время работы и место. При этом за ним сохраняются все трудовые права. Правда, при этом необходимо заключить между сторонами трудовой договор в письменной форме — просто приказа директора будет недостаточно.

3. Самостоятельная организация рабочего времени. Эта форма режима работы подойдет преимущественно руководителям и топ менеджменту, когда сотрудник фактически сам планирует свой рабочий день при условии выполнения задач, в отношении которых установлен граничный срок выполнения.



"Такие изменения необходимы прежде всего тому бизнесу, к которому налоговая инспекция предъявляет необоснованные претензии. Например, считает предприятие фиктивным на том лишь основании, что на рабочем месте нет нужного количества сотрудников для выполнения объема работ", — рассказал адвокат Евгений Рияко.

Как рассказал гендиректор директората норм и стандартов достойного труда Минсоцполитики Юрий Кузовой, ключевое задание законопроекта — создать возможности для работодателей и его сотрудников по личным договоренностям устанавливать на предприятиях более гибкие режимы работы. В то же время это поможет избежать лишних вопросов от инспекторов Гоструда. Для этого уберут норму, согласно которой перерыв на работе не должен превышать двух часов.

"С одной стороны, сегодня можно договориться с компанией, чтобы быть на работе, например, утром и вечером, а днем оставаться дома. Но приходит инспектор труда и говорит, что перерыв не может быть больше двух часов, и накладывает штраф. Эта неправильно. Если работодатель договорится с работником, и всем оговоренный режим будет удобен, то никакой инспектор не будет иметь права переубеждать, что должно быть иначе", — рассказал Кузовой.

В то же время, чтобы работодатели не злоупотребляли гибким графиком и не заставляли таким образом работать людей сверх нормы, в договоре должно быть четко прописано, что выработка не должна превышать 40 часов в неделю. Эта госгарантия никуда не делась, как и требование по минимальной зарплате.

"Единственное, что возможно делать и сейчас — это суммировать рабочие часы не за неделю, а за месяц. То есть, к примеру, человек может поработать одну неделю 60 часов, а вторую 20 часов. Потом 45 часов, а в следующую неделю — 35. "Перебаланс" в неделю будет, но суммарно за месяц норматив будет выдержан. Такие нормы есть во многих странах", — отметил Кузовой.

Также появляется список лиц, имеющих преимущественное право на заключение трудового договора с гибким графиком и дистанционной формой. К таким отнесли:



✔️ родителей лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

✔️ работников, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

✔️ работников пожилого возраста и лиц с инвалидностью.



Фактически под данные режимы работы могут попадать многие работники из разных сфер, говорят юристы. Прежде всего, это it-специалисты, журналисты, юристы, бухгалтеры, сотрудники в период декретных отпусков, люди с инвалидностью. Исключением могут быть работники, занятые на беспрерывных производствах.

"Это больше касается фрилансеров (смм-специалисты, программисты), а также инвалидов и родителей малолетних детей (до 14 лет). Проект направлен на легализацию статуса лиц, которые работают в дистанционном режиме, либо с гибким графиком, так как работодатели часто отказывают в трудоустройстве таким работникам, ссылаясь на то, что их статус не урегулирован законом. Следовательно, проект направлен на легализацию отношений с такими работниками и официальное их трудоустройство, с официальной уплатой налогов", — пояснила адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

Источник: delo.ua







